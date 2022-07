Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não é a primeira vez que me apanho a pensar que devo ser um dos poucos portugueses que não tem nacionalidade dupla – ou mesmo múltipla. Acontece-me frequentemente quando leio o que os meus compatriotas escrevem, sobretudo sobre os Estados Unidos. Apaixonam-se e tomam partido, como se fossem eleitores locais e, simultaneamente, guardiões da moralidade universal. Não me refiro, é claro às pessoas que escrevem profissionalmente sobre a matéria, das quais se pode discordar, mas que sabem daquilo que falam – e, sobretudo, falam com preocupação de objectividade. Refiro-me a colunistas de vária pinta que, como eu aqui, abordam temas mais ou menos variados de semana a semana.

Nos últimos tempos a dupla nacionalidade luso-britânica tem andado particularmente na moda, assumindo o mais das vezes a forma de uma detestação de Boris Johnson (de quem eu, por acaso, gosto) que se declina a partir das várias modalidades do desprezo: um palhaço, um ignorante, um aldrabão, etc. Que os próprios ingleses usem esses pouco simpáticos epítetos (que, de resto, me parecem grandemente injustos), eu percebo. Apesar de tudo, foram eles que votaram nele de forma maciça e podem-se sentir desiludidos. Agora que, aqui neste nosso cantinho, a mesma passionalidade se manifeste, como se andássemos todos a votar no Reino Unido, parece-me muito estranho. Nos meus momentos mais pessimistas, atribuo a coisa a um complexo de inferioridade nacional: é como se Portugal não merecesse atenção e fosse preciso transportarmo-nos em espírito para outras cidadanias mais conformes às nossas elevadas ambições. A mim, parece-me parolice, mas não desenvolvo, porque não quero ofender ninguém.

