1 A liberdade de consciência

Um dos tópicos mais relevantes de discussão filosófica na segunda metade do século XVII foi a questão da tolerância: após a cisão provocada pela Reforma e a multiplicação das seitas e confissões protestantes, a Europa assistiu a sucessivas guerras religiosas. O contexto exigia, como Artur Morão afirma, uma “resposta às aspirações de muitos espíritos europeus que, de vários pontos de vista, sentiam a necessidade da conciliação prática e social das pessoas, não obstante a divergência das suas opções doutrinais”.

Uma dessas respostas foi dada pelo filósofo inglês John Locke, enquanto se encontrava nos Países Baixos como refugiado político, num texto que seria publicado em 1689 sob anonimato. A “grande tradição ocidental da tolerância” já tinha sido iniciada com Nicolau de Cusa, Thomas More e Pico della Mirandola, e continuada por Pierre Bailey e Baruch Espinosa – mas será a Carta sobre a Tolerância, de Locke, a estabelecer os princípios fundamentais das sociedades liberais. De acordo com o filósofo inglês, a comunidade política e a sociedade religiosa constituem duas dimensões distintas: a primeira é necessária e visa a paz, a segurança e a prosperidade (o bem público); a segunda é voluntária e visa a salvação das almas.

