1 The right to be alone

Um texto fundamental para compreender a consolidação dos regimes democráticos liberais é a conferência proferida por Benjamin Constant em 1819: intitulada A liberdade dos modernos comparada com a dos antigos, foi publicada entre nós pela BookBuilders com uma excelente introdução de António Araújo (falei com Pedro Almeida Jorge sobre este texto no podcast Clássicos da Liberdade).

Naquela conferência, Benjamin Constant pretendeu fazer a defesa do regime representativo face à vontade expressa por alguns, na altura, de recuperar o sistema político dos antigos (de participação política e daquilo que viríamos a designar como democracia direta). De acordo com Constant, essa recuperação era uma impossibilidade: como as circunstâncias históricas se tinham alterado, os modernos apresentavam um entendimento distinto de liberdade e já não estariam interessados num regime político semelhante ao dos antigos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.