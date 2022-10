1 “A virtude da civilidade” é o título de um livro marcante, mas entretanto ostensivamente esquecido, de um grande sociólogo norte-americano da Universidade de Chicago: Edward Shils (1910-1995), The Virtue of Civility: Selected Essays on Liberalism, Tradition and Civil Society, Edited by Steven Grosby, (Indianapolis, Liberty Fund, 1997, contendo ensaios do autor de 1972 a 1995). Um olhar semelhante, mas em registo historiográfico, é apresentado por Keith Thomas (nascido em 1933, Fellow of All Souls College, Oxford) em In Pursuit of Civility: Manners and Civilization in Early Modern England (Yale University Press, 2008).

Há vários anos que tenho estes livros nas minhas prateleiras dedicadas a autores e/ou temas que considero marcantes, mas pouco reconhecidos. Também é certo que não os revisitava há algum tempo, possivelmente por razões felizes: a civilidade não parecia estar directamente em causa nas democracias do Ocidente. Receio ter de dizer que a civilidade voltou chocantemente a estar em causa — e que esta é hoje de novo uma ameaça premente.

2 Os exemplos recentes e presentes de ameaça à civilidade democrática infelizmente abundam. Poderíamos citar o atrevimento do primeiro-ministro da Hungria em defender publicamente uma “democracia iliberal” contra a “democracia liberal”.

