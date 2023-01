Os Janeiros da vida gostam de prometer-nos futuros mas o que sinto agora é a saudade de um passado em que, algures no Século XX, os amigos não precisavam de se prefaciar uns aos outros quando tinham ideias diferentes. Se um amigo pensava assim e outro amigo pensava assado, era OK—ser amigo era partir do princípios que a ideologia não era o leme mais infalível da existência. Por muito que não deseje ser o marreta no camarote, censurando incessantemente os tempos que se deterioram diante dos meus olhos, não sinto grande alternativa: odeio o facto de hoje os amigos sentirem a necessidade de se prefaciar uns aos outros.

Num dos seus últimos textos na revista americana First Things, o Carl Trueman escrevia que “há uma tendência crescente na nossa cultura em definir as pessoas em termos das suas ideias e convicções e, assim, negar a legitimidade a qualquer uma que discorde de nós. Isto afecta tudo. Torna raro ter amizades pessoais entre gente de perspectivas diferentes.” Sendo as nossas ideias e convicções uma parte tão importante de quem somos, acontece que também somos o que está para além delas. Somos muito mais do que apenas grandes causas com perninhas.

Como parte de uma minoria religiosa, cresci consciente do que me separava da maioria—talvez até demais. Também por uma questão de cautela espiritual, relacionava-me com todo o tipo de pessoas sendo cuidadoso com as influências externas que me poderiam afastar do caminho certo, na fé em que fui educado. Digamos que era a mim, como parte da minoria religiosa, que me cabia o papel da cautela. Nunca me faltaram amigos descrentes (como os evangélicos chamam os que não são cristãos) mas também nunca me faltou uma medida de vigilância nessas amizades. Olhando em retrospectiva, a vigilância pode até ter-me retirado alguma descontracção mas mal não me fez. Pessoas são pessoas e um pouco de cuidado não magoa ninguém.

Essa vigilância típica de alguém que pertence a uma minoria religiosa não é, talvez, para todos. Há muitos que simplesmente não estão para grandes esforços e sucumbem à pressão. Muitos eventualmente chegaram à conclusão: “se todos fazem o que eu fui ensinado a não fazer, se quase todos não crêem no que eu creio, mais vale deixar-me de rigores e seguir a multidão”. Uma minoria religiosa está sempre a ver parte dos seus ficar pelo caminho. Não sendo eu melhor do que esses que ficam pelo caminho, tem-me sido dado pela providência a capacidade de permanecer. Nasci na minoria religiosa e na minoria religiosa me mantenho. Mas o importante é sublinhar que a capacidade de ficar na minoria religiosa em que nasci nunca foi feita de não me relacionar com quem está fora dela. Manter convicções não depende de evitar quem não as partilha.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.