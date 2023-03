A crise bancária que atingiu três bancos americanos e o gigante Credit Suisse nas últimas semanas está a motivar comparações com a crise financeira internacional de 2008. Será que a história se vai repetir? A história nunca se repete. O mundo muda e muda sempre de forma diferente e, por isso, não devemos esperar a repetição de crises. Continuaremos a ter crises, mas serão sempre diferentes. Mas, ainda assim, podemos sempre aprender com as crises passadas. Como terá dito Mark Twain, a história não se repete, mas muitas vezes rima.

Os economistas são famosos pelas suas falhas nas previsões. A este propósito, a rainha de Inglaterra Isabel II, numa visita à London School of Economics em 2008, embaraçou a comunidade académica quando se referiu à gravidade da crise financeira internacional e lançou a pergunta: por que é que ninguém previu isto? A pergunta teve tamanho eco que a British Academy se sentiu na obrigação de dar uma resposta formal a Sua Majestade. Nessa breve resposta começava por salientar que muitos economistas previram a crise. De facto, muitos economistas, antes do Verão de 2007, quando os primeiros sinais da crise financeira internacional se tornaram visíveis, tinham já alertado para a gravidade dos desequilíbrios que existiam nos mercados financeiros, no mercado da habitação e na economia global. Os desequilíbrios externos, que levariam nos anos seguintes à crise do euro, tinham atingido valores recorde. No entanto, os economistas discordavam em relação à forma como esses desequilíbrios iriam ser corrigidos. Na perspetiva otimista, o ajustamento tomaria a forma benigna, isto é, seguiria o padrão das crises das três décadas anteriores em que tivemos recessões curtas ou apenas uma desaceleração da economia. Na perspetiva pessimista, a magnitude dos desequilíbrios, a interdependência e a complexidade das economias era de tal ordem que dificilmente o ajustamento da economia poderia ser feito sem uma crise grave e com repercussões imprevisíveis. Neste livro, nas páginas 16 e 17, conto uma dessas discussões a que assisti no Verão de 2006. A discórdia entre os dois grupos ilustra um dos mais antigos pontos de discordância entre economistas: o da estabilidade e da instabilidade das economias de mercado e da sua capacidade para autocorrigirem os desequilíbrios. A visão que prevaleceu foi a dos economistas otimistas e, assim, os decisores de política económica esperaram um ajustamento suave e benigno. Essa visão era sustentada na crença na racionalidade do sistema financeiro, que era gerido por uma elite sofisticada, que jamais poria em causa o valor dos ativos dos seus acionistas. A crise financeira internacional foi a crise mais grave desde a Grande Depressão e obrigou os Estados a tomarem medidas de apoio à economia inéditas na forma e na escala.

O contexto é hoje muito diferente daquele que caracterizava a economia mundial na altura em que eclodiu a crise financeira internacional. A crise financeira internacional ocorreu após um período de mais de duas décadas de grande estabilidade macroeconómica, com recessões pouco frequentes, de curta duração e pouco severas, que favoreceu a afirmação da perspetiva otimista descrita acima e um sentimento de excesso de confiança em relação à capacidade de as economias enfrentarem choques. Este período ficou conhecido como a ‘Grande Moderação’. Foi um período de forte crescimento da economia mundial, arrastado pela globalização e pela revolução das tecnologias da informação e comunicação. Desde a crise financeira internacional, o ritmo de crescimento das economias e do comércio internacional abrandou, e as crises, com múltiplas origens, sucederam-se. Adam Tooze, o historiador económico inglês, recuperou o conceito de ‘policrises’, criado por Edgar Morin, para caracterizar os tempos que vivemos. Neste contexto, é ainda mais difícil compreendermos os efeitos da falência de bancos.

