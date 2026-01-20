“Senhor primeiro-ministro. Nas presidenciais tive mais votos (que foram em mim e não num partido) que o senhor primeiro-ministro teve nas legislativas (que não foram em si, mas no seu partido). Assim, deixo-lhe a pergunta: o que é que o senhor primeiro-ministro ainda está a fazer sentado nesse lugar?” Esta bem pode ser a primeira intervenção de André Ventura no primeiro debate parlamentar com o primeiro-ministro, se Ventura não vencer a segunda volta. Mas vamos por partes antes de chegarmos aqui.

Conforme escrevi pelo menos duas vezes neste espaço, nunca duvidei que André Ventura passava à segunda volta das presidenciais. Estava à vista de todos os que quisessem ver apesar de a maior parte ter os olhos postos em Gouveia e Melo. Da mesma forma, não dou de barato que Ventura perca a eleição de 8 de Fevereiro. Simplesmente, porque na segunda volta a corrida regressa ao ponto de partida. Mais para mais, três semanas é muito tempo.

Quando passou à segunda volta em 1986, Mário Soares transformou-se. De adversário implacável do PCP (Soares acusou, sem provas, a candidatura de Salgado Zenha de ter patrocinado o ataque na Marinha Grande), passou a aliado natural dos comunistas contra um homem de direita que não tinha combatido o fascismo. O objectivo foi conquistar os votos do PCP, imprescindíveis para ser eleito presidente. Nas próximas três semanas vamos assistir a um fenómeno idêntico com André Ventura: do populista de direita que odeia ciganos a um homem afável, ouvinte e moderado. O objectivo? Conquistar os votos dos moderados que estiveram com Cotrim, Marques Mendes e alguns que se ficaram com Gouveia e Melo. Não haja dúvidas quanto ao seguinte: o André Ventura que nos vai ser apresentado até ao dia 8 de Fevereiro é muito diferente daquele que conhecemos.

Da mesma forma que a vitória de Soares foi possível, a de Ventura não é impossível. Até porque, mesmo que não suceda, o líder do CH já é o grande ganhador destas presidenciais. Se for eleito presidente irá, a partir de Belém, fazer de tudo para condicionar Montenegro e o forçar à demissão. Desde querer presidir ao Conselho de Ministros (e se Montenegro não o convidar, Ventura irá para a rua, para as televisões e para as redes sociais queixar-se que o primeiro-ministro não permite que o presidente faça o trabalho para que foi eleito pela maioria dos portugueses), aos pedidos de demissão de vários ministros e secretários-de-estado (e se Montenegro não lhe fizer a vontade, Ventura irá para a rua, para as televisões e para as redes sociais queixar-se que o primeiro-ministro não aceita as sugestões do presidente que foi eleito pela maioria dos portugueses para orientar o governo), Ventura não vai dar descanso ao chefe do governo. Até ao dia em que o primeiro-ministro atirar a toalha ao chão e serem convocadas legislativas com um CH liderado por um fantoche de Ventura (Pedro Pinto será uma boa opção) pronto para dizer que sim ao que o presidente Ventura desejar. Em Belém, André Ventura não precisa de mudar nada. A Constituição dá-lhe margem de manobra suficiente porque ele é um político populista e os políticos populistas não governam por via das instituições mas através do povo.

Nada disto é fruto de adivinhação. Ventura já disse várias vezes que será um presidente interventivo e que Ramalho Eanes é o seu presidente de referência. Só com uma diferença: Eanes fez um partido a partir de Belém; André Ventura não precisa porque já tem um.

É no caso de não ganhar a segunda volta que André Ventura vai colocar ao primeiro-ministro a pergunta com que iniciei este texto. Luís Montenegro até pode resistir. Mas fá-lo-á apoiado por Seguro e se o PS não derrubar o seu governo no Parlamento. Só que até isso não vai durar muito tempo. O PSD está no governo há dois anos e não fez qualquer reforma. A sensação de melhoria que vivemos é idêntica à calma característica que antecipa as tempestades. Com os serviços públicos na rua da amargura, Luís Montenegro é responsável por qualquer coisa que aconteça de mal. Pela morte de um idoso em casa enquanto aguarda pelo INEM; pela grávida que deu à luz numa ambulância; pelos alunos sem professores; pelos atrasos na Justiça e se os crimes de José Sócrates prescreverem; pelos incêndios; pelos atrasos no aeroporto de Lisboa; e de Faro e do Porto; pelo preço das casas que não param de aumentar. Montenegro será o responsável por tudo isto. André Ventura, seja presidente ou líder da oposição, não. É uma luta desigual até ao dia em que o PS rói a corda, deixa cair o governo e vamos para legislativas antecipadas.

Foi isto que aconteceu no domingo. O país tinha a oportunidade de escolher entre um socialista e um liberal. Acabou por se ficar entre um socialista de esquerda e um socialista de direita. Foi pena. Até porque houve quem acabou por ir com a maré das denúncias sem provas (provas que são o pilar de um processo penal de um estado de direito), confundiu conceitos como a presunção de inocência (que é sempre quanto a acusados e nunca relativo a acusadores, porque não há matéria nem forma de inocentar um acusador), exibiu virtuosismo moral ao mesmo tempo que se deixou ir com as massas na caça às bruxas e facilitou a entrega do país a André Ventura. Uma vez mais foi pena. Mas também não foi a primeira vez que a possibilidade de mudança ficou à porta.