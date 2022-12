Até agora, incrivelmente, António Costa tinha conseguido manter o controlo total sobre a sua própria sucessão. No Congresso do PS de maio de 2018, Pedro Nuno Santos, com a sua inconfundível tendência para a petulância, atreveu-se a mostrar que tinha muita pressa para vestir o fato, a gravata e os sapatos do líder, mas António Costa resolveu a coisa com uma frase ao mesmo tempo curta, seca, definitiva e paternalista: “Anuncio desde já que não meti os papéis para a reforma”.

De qualquer forma, ficou o aviso de que havia ali um perigo para a unidade do partido. Por isso, depois das últimas eleições, Costa tomou a decisão prudente de pegar no tema da sucessão e transferi-lo da esfera do PS para a mesa do Conselho de Ministros. Com o conforto de uma maioria absoluta, distribuiu pastas pelos quatro putativos candidatos: Pedro Nuno Santos ficou ministro das Infraestruturas, Fernando Medina ficou ministro das Finanças, Mariana Vieira da Silva ficou ministra da Presidência e Ana Catarina Mendes ficou ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Este movimento pode ser interpretado de forma bondosa: sabendo que não é eterno, António Costa estava a dar experiência governativa aqueles que poderiam ser seus sucessores, para assim estarem bem preparados para servir a pátria caso os eleitores lhes oferecessem a sua confiança e o seu voto. Mas este movimento também pode ser interpretado de forma cínica: ao tirá-los do partido e colocá-los no governo, António Costa estava a manter os seus potenciais sucessores simultaneamente afastados dos corredores conspirativos do PS, ocupados com tarefas complexas e controlados pelo chicote da obrigatória solidariedade colegial com as decisões do primeiro-ministro.

Ao fazer isto, António Costa criou um cordão sanitário à volta do PS: com os sucessores confortavelmente encaixados no governo, mandava só ele no partido. Mas, agora que Pedro Nuno Santos foi forçado a deixar de ser ministro, tudo mudou — o eixo da sucessão saiu do governo e passou novamente para o PS.

Nisto tudo, há várias certezas. Primeira certeza: quer António Costa queira quer não, no Congresso de 2025 vai ter um adversário determinado e poderoso — acabaram as entronizações com aplausos, flores e cânticos de paz. Segunda certeza: Pedro Nuno Santos já não está obrigado a qualquer solidariedade, genuína ou simulada, com as decisões do primeiro-ministro, ficando livre para o criticar e atacar de acordo com as suas conveniências particulares. Terceira certeza: as tropas partidárias fiéis a Pedro Nuno Santos (que são muitas) vão começar a alinhar-se com aquele que julgam ser o futuro chefe.

