Sábado à noite o país assistiu a uma estreia: o Primeiro-Ministro usou a dignidade do seu cargo e solenidade da sua residência oficial para fazer um anúncio. Não digo “anúncio” no sentido de comunicação, mas no sentido de “publicidade”. Aquilo que António Costa fez foi um reclame. Tratou-se da promoção de um serviço muito especial que Costa disponibiliza às empresas. Basicamente, alguém que queira investir em Portugal ficou a saber que ou paga os custos de contexto, ou paga custos de Costexto.

Os custos de contexto são definidos assim pelo Instituto Nacional de Estatística: “Os custos de contexto correspondem a efeitos negativos decorrentes de regras, procedimentos, ações e/ou omissões que prejudicam a atividade das empresas e que não são imputáveis ao investidor, ao seu negócio ou à sua organização”. No fundo são as leis, burocracias, regulamentos, impostos e demais normas que um investidor tem de cumprir para poder funcionar num país.

Já os custos de Costexto foram definidos assim pelo PM: “Somos um Estado de Direito onde a lei se cumpre, mas onde criamos condições para atrair e acolher o investimento e dizer aos diferentes organismos da administração que não é o facto de haver lei, de estarmos todos obrigados ao estrito cumprimento da lei que isso nos deve colocar na situação da paralisia, do medo de violar a lei”. Ou seja, são os custos que devem ser pagos a alguém com contactos privilegiados no Governo para contornar as tais normas que um investidor tem de cumprir para funcionar num país.

