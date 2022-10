Um dos padrões mais perigosos na história mundial é o das grandes guerras de transição de poder. Os maiores conflitos armados resultaram desta forte tendência para o choque de interesses entre grandes potências tradicionalmente dominantes e grande potências emergentes. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial são exemplos disso e não por acaso foram os conflitos mais sangrentos de sempre, somando mais de 70 milhões de mortos. Isso foi resultado do progresso – foram grandes guerras industriais – mas também da mobilização de todos os recursos das grandes potências em confronto. Hoje teme-se que o padrão se repita entre os EUA e a China. E a disputa em torno da ilha de Taiwan pode ser o detonador desta explosão.

Perigos de uma história demasiado interessante

Taiwan tem sido protegida de uma invasão comunista chinesa desde 1949 pelo poder aeronaval dos EUA, num compromisso formalizado no Taiwan Act de 1979. Em 1949 a mais recente guerra civil chinesa terminou com a vitória do Partido Comunista no continente e a proclamação da República Popular da China, em Pequim, por Mao Zedong. Porém, o governo rival do Partido Nacionalista liderado por Chiang Kai-shek refugiou-se no santuário insular que é Taiwan. É por isso que o Estado que hoje governa a ilha tem como nome oficial República da China. É irónico que o governo rival da República Popular da China insista que continue a ser assim, ameaçando que se vier a existir uma declaração formal da independência da ilha isso é que levaria à guerra.

Também é interessante saber que esta ilha tão bonita foi, por isso mesmo, batizada de Formosa pelos navegadores portugueses que lá chegaram no século XVI. Isto mais de um século antes da conquista e anexação chinesa, a partir de 1683. Não menos interessante é que o início da ocupação da ilha pelo Estado chinês date apenas do final do século XVII e que a população nativa de Taiwan, hoje minoritária, tenha resistido intermitentemente até ao século XIX. É mesmo questionável que a China controlasse totalmente a ilha quando foi forçada a cedê-la ao Japão, em 1895. Ela só voltou ao controlo de um governo da China continental no final da Segunda Guerra Mundial.

