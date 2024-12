Quando o primeiro-ministro era Guterres (socialista), o Presidente da República era Sampaio (socialista) e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa era João Soares (socialista), e a operação no Martim Moniz se chamava “Caril”, onde estavam os distribuidores de cravos? Nos últimos 20 anos houve dezenas de operações policiais naquela zona, e justificadas, visto que nos últimos 20 anos também aumentou a quantidade de crimes ali cometidos, coincidentemente ou não com o aumento da população imigrante. Mas aparentemente, a polícia operar como sempre operou agora é pecado.

Não é a direita quem está a instrumentalizar a Polícia. É a esquerda que está a instrumentalizar os imigrantes. São eles, afinal, que os querem trazer para que sirvam de mão-de-obra barata, uma espécie de nova escravatura que serve como alternativa à mão-de-obra portuguesa, mais especializada e menos desesperada.

Na verdade, arrisco a dizer, que se estivéssemos há 200 anos, seriam estas mesmas pessoas a ser contra a abolição da escravidão, e nós, eleitores de direita, seríamos definitivamente os abolicionistas. Nós queremos uma imigração segura para nós e para os imigrantes, já eles só veem os imigrantes como dígitos na economia e potenciais eleitores (uma vez que sejam “nacionalizados” como portugueses).

Esta operação mostra como a esquerda involuíu no seu pensamento, mas que ainda tenta passar como sendo os militantes de direita os retrógrados, presos a ideias do passado. Termino com uma palavra: lamentável.

