O caso da indemnização na TAP tem muitas vertentes graves, entre elas a política, a ética e a moral. Mas um dos aspetos mais graves do que se passou com a agora ex-secretária de Estado do Tesouro é verificar que falharam uma série de procedimentos de escrutínio, previstos em quadros legais, e que vão desde o momento do pagamento da indemnização de 500 mil euros para sair da TAP até à sua escolha para o Governo, passando pela sua nomeação para a NAV. Dizer que não se sabia é tão ou mais grave do que saber. Pelo menos, se soubessem, ministros, secretários de Estado deste e do anterior Governo, entidades públicas várias, podiam limitar o problema à falta de sensibilidade política ou a um sentimento de “quero, posso e mando”. Não saberem é negligência, incompetência ou tratar os assuntos de Estado como se fizessem todos parte de um clube de amigos.

Comecemos pela decisão de pagar a indemnização. Tudo parece começar, pelo que é hoje contado, com o pedido da presidente executiva da TAP Christine Ourmières-Widener ao ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos para negociar a saída da administração de Alexandra Reis, com quem se dava mal. E com isto podemos imaginar que pode ser relevante a probabilidade do cenário de o problema ter sido tratado como se estivéssemos num clube de amigos.

E é logo aqui que começa o primeiro acto que não cumpre os procedimentos. Estamos perante a decisão de destituir uma administradora, tema de accionista em qualquer empresa e especialmente sensível e importante numa empresa que está a ser ajudada pelos contribuintes e a pedir sacrifícios aos trabalhadores. A presidente executiva devia ter feito esta solicitação às duas tutelas que a TAP tem: o ministro das Infraestruturas e o ministro das Finanças, que então era João Leão. Quem passou por empresas públicas sabe que até temas que podem ser de pura gestão operacional exigem o “sim” das Finanças.

Tanto quanto sabemos Christine Ourmières-Widener não o fez. Mas havia uma segunda hipótese: o ministro das Infraestruturas informar o seu colega das Finanças. Também não aconteceu, afirma João Leão. Pelo que sabemos, Pedro Nuno Santos autorizou que se iniciasse o processo negocial para a saída de Alexandra Reis e delegou o assunto no secretário de Estado das Infraestruturas Hugo Mendes que também, ao que é dito, não informou o seu colega das Finanças, o secretário de Estado do Tesouro Miguel Cruz.

