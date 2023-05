O caso que TAP que agora envolve o ministro das Infraestruturas João Galamba pode sistematizar-se em três temas: as agressões à equipa do gabinete por parte do adjunto; os documentos com as notas da reunião que envolve um deputado do PS e a ex-presidente executiva da TAP e, finalmente, a decisão de fazer esse mesmo encontro. Além disto há aquilo que se revela agora como especialmente grave: o envolvimento dos serviços de informação , o SIS. O gabinete do primeiro ministro, na sua primeira reação ao caso, na noite de segunda-feira, garante que “as autoridades agiram em conformidade no âmbito das suas competências legais”.

Mas todos estes acontecimentos antecipam que o caso tem condições para continuar a agravar-se por via dos testemunhos dos envolvidos na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, nomeadamente quando o adjunto exonerado, e depois o próprio ministro, forem ouvidos. O quadro político está num ponto tal que, da direita à esquerda, e passando até pelo próprio PS, pede-se no mínimo uma remodelação que envolva a substituição do próprio ministro das Infraestruturas. No limite podemos ter eleições antecipadas, por extraordinário que possa parecer. A acumulação de casos, mais do que o caso em si, parecem ser a principal justificação para essas posições.

Se olharmos para o conteúdo do que se passou, os acontecimentos são graves, com responsabilidades do ministro, mas é sempre possível encontrar, em cada um deles, atenuantes para João Galamba. Mas neste momento, em que ainda nem tudo está esclarecido, pode ter sido a reacção impulsiva e precipitada e, no limite, até amadora e autocrática a esses acontecimentos que merece a maior preocupação e condenação política.

