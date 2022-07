Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Presidência Checa da União Europeia arrancou na passada sexta-feira, num momento especialmente delicado para a União Europeia, a braços com as consequências da guerra na Ucrânia, a subida da inflação para máximos de décadas e o crescente risco de uma recessão global.

Nos próximos seis meses a prioridade absoluta da Presidência terá de ser a segurança energética da União Europeia. O objetivo apresentado pela Comissão de atingir 80% da capacidade das reservas de gás até final de outubro é desafiante, especialmente considerando que a Rússia tem ameaçado cortar o gás aos países mais dependentes dos seus gasodutos, e já começou a reduzir as exportações. Mas falhar esse objetivo é correr o risco de um inverno muito difícil com eventuais racionamentos de energia, que faria crescer o descontentamento com as sanções à Rússia e poderia até enfraquecer a posição europeia comum perante a invasão da Ucrânia.

