Aqueles bandos terroristas do Hamas que, no sábado e dias seguintes, assaltaram Israel querem a destruição e o fim de Israel. Assim o disseram. É esse o propósito que explica o apoio engajado dos líderes extremistas do Irão e de bandos vários da mesma seita: destruir Israel. É a mesma obsessão desde a primeira guerra de 1948. Há 75 anos que planeiam e atacam.

Em 2010, quando eu era Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros da Assembleia da República, recebemos a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Manouchehr Mottaki. Provocou alguma agitação: não tanto pela invulgaridade do facto, mas entre as deputadas, que queriam ver se ele, por serem mulheres, não as cumprimentaria. Foi isso: o ministro cumprimentava, um a um, os deputados com aperto de mão e, diante de cada deputada, mostrando experiência e agilidade, fazia um gesto esquivo, sorria com desembaraço e passava adiante sem lhes tocar. Antes assim. Melhor do que ensinam ao Hamas.

A reunião durou uma hora, com várias perguntas dos deputados. No final, cabendo-me a última pergunta, pensei embaraçar o ministro. Perguntei: “Senhor ministro, diz-se que, na crise do Médio Oriente, a posição do Irão é pelo fim do Estado de Israel. Não lhe parece que essa posição impede a paz e empurra para a guerra? Favorece até a guerra permanente?” A minha ingenuidade era grande. O ministro não se atrapalhou. Teve resposta pronta: “Não, não se diz isso. É a verdade, a posição do Irão. A existência de Israel é a causa da guerra. Só haverá paz, quando Israel acabar.” Fiquei esclarecido.

