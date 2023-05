(Alerta: texto marcado por sarcasmo e ironia)

Já nem se pode fazer uma piada. O mundo está ficando insuportável. Já nem se pode dizer que uma mulher mereceu apanhar do marido – de brincadeira, é claro. Mas agora as mulheres se ofendem, dizem que isso incentiva a violência. Quanta sensibilidade. Nem se pode mais dizer que uma mulher ficou sem dentes por não ter esquentado o café corretamente? O mundo está mesmo incompreensível.

Já nem se pode fazer uma piada. O mundo está ficando insuportável. Já nem se pode dizer que uma pessoa preta deve fazer suas refeições na cozinha – de brincadeira, é claro. Mas agora os pretos se ofendem, dizem que isso é perpetuar o racismo. Quanta sensibilidade. Nem se pode mais dizer que um preto se parece com algum tipo de animal? O mundo está mesmo incompreensível.

Já nem se pode fazer uma piada. O mundo está ficando insuportável. Já nem se pode dizer que uma pessoa com doença mental é louca – de brincadeira, é claro. Mas agora todos se ofendem, dizem que isso é capacitismo. Quanta sensibilidade. Nem se pode mais dizer que depressão é coisa de gente fraca? O mundo está mesmo incompreensível.

Já nem se pode fazer uma piada. O mundo está ficando insuportável. Já nem se pode dizer que os gays precisam de cura – de brincadeira, é claro. Mas agora os gays se ofendem, dizem que isso é homofobia. Quanta sensibilidade. Nem se pode mais dizer que todo gay precisa mesmo é apanhar até virar homem? O mundo está mesmo incompreensível.

Já nem se pode fazer uma piada. O mundo está ficando insuportável. Já nem se pode dizer que imigrantes devem voltar para suas terras – de brincadeira, é claro. Mas agora se ofendem, dizem que isso é xenofobia. Quanta sensibilidade. Nem se pode mais dizer que esse povo de fora está acabando com a Europa? O mundo está mesmo incompreensível.

Já nem se pode fazer uma piada. O mundo está ficando insuportável. Já nem se pode dizer que gordos são sempre preguiçosos – de brincadeira, é claro. Mas agora se ofendem, dizem que isso é gordofobia. Quanta sensibilidade. Nem se pode mais dizer que os gordos são pessoas que não se esforçam? O mundo está mesmo incompreensível.

Parece até que estamos fazendo mal a alguém. Parece até que alguém se ofende ou se constrange com essas brincadeiras ingênuas. Faz parte da vida, forma caráter. Diferente, é claro, de fazer piadas com homens que ganham menos do que suas esposas, homens que sofrem de disfunção erétil, homens que estão ficando calvos ou homens que não estão bem financeiramente. Isso é de mal gosto. Isso ofende. O resto é que é exagero.