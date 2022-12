A minha primeira e muito enfática sugestão de livros para este Natal é a Biografia de Professor Mário Pinto, por Joana Reis (Coleção Biografias Intemporais Timeline, Universidade Católica Editora, com apoio da Fundação Amélia de Mello). O livro será lançado nesta próxima quinta-feira, 15 de Dezembro, na Universidade Católica em Lisboa, com a presença do Presidente da República.

Não é possível resumir aqui em poucas palavras a vida multifacetada de Mário Pinto e as inúmeras dimensões da sua dedicação à causa da liberdade — desde a defesa do Bispo do Porto, ainda sob o antigo regime, à participação activa na famosa Ala Liberal, fundador do PPD e deputado na Assembleia Constituinte de 1975, empenhado defensor da UGT e empenhado fundador da Universidade Católica. [Se me é permitida uma nota pessoal, tenho gosto em recordar o apreço e admiração dos socialistas democráticos Mário Soares e Maria Barroso pelo popular-democrata Mário Pinto].

Um dos aspectos mais marcantes da vida civil, intelectual e política de Mário Pinto tem sido sem dúvida a defesa do princípio da subsidiariedade do Estado face à sociedade civil — em particular a defesa da liberdade de educação. Por feliz coincidência, Mário Pinto proferiu recentemente (em 25 de Outubro) a 22ª Palestra Anual Alexis de Tocqueville do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica (de que foi co-fundador em 1996) precisamente sobre o tema “O princípio da subsidiariedade do Estado — Na comemoração da sua expressa inscrição na Constituição Portuguesa (na revisão de 1992)”. O texto integral será publicado ainda este mês na revista Nova Cidadania 78. E a Alexis de Tocqueville voltarei mais à frente.

