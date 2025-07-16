As Terras de Borda, dizes tu? Nunca ouvi falar disso. É verdade, as Terras de Borda não existem de facto, pelo menos não como entidade política. As Terras de Borda (originalmente chamada Rimland em inglês), no entanto, formam um importante conceito geopolítico que domina o pensamento estratégico nos EUA há décadas. As Terras de Borda referem-se à faixa de potências marítimas de média dimensão que circundam o continente euro-asiático (denominada a Terra da Coração ou Heartland), como entre outros a Grã-Bretanha, França, Itália, Turquia, Índia, Indonésia e Japão.

O conceito das Terras de Borda foi lançado no início da década de 1940 pelo politólogo holandês-americano Nicholas Spykman, como fundador da geopolítica moderna na Universidade de Yale. Segundo Spykman, a faixa de países que juntos formam a Borda seria a chave para a dominação do mundo. Isto contrastava com outros estudiosos, que viam a massa terrestre euro-asiática como uma mega-ilha no nosso globo, a partir da qual, em virtude da sua dimensão e da impossibilidade de conquista, o resto do mundo podia ser controlado.

Spykman pensou em como manter a Eurásia (leia-se, na altura, a União Soviética) sob controlo sem ter de a ocupar. Acreditava que quem controlasse a Borda controlaria a Eurásia, e quem controlasse a Eurásia controlaria o mundo. Spykman via a Borda como uma zona tampão crucial entre a superpotência terrestre (a União Soviética) e a superpotência marítima (os Estados Unidos), de importância estratégica devido à sua população, aos recursos naturais e ao desenvolvimento industrial.

Os EUA praticamente colocaram a teoria em prática após a Segunda Guerra Mundial e, entre outros, a Europa Ocidental, a Turquia, a Arábia Saudita, a Pérsia, o Paquistão, o Japão e a Coreia do Sul tornaram-se aliados próximos, cercando a União Soviética e mais tarde a China.

O interessante é que os EUA, o país que teve a maior parte das Terras de Borda e, portanto, o mundo sob a sua influência nos últimos oitenta anos, está agora a afrouxar as rédeas. Os EUA estão em processo de reorganização da sua defesa e a preparar-se para um futuro mega-conflito com a China. No entanto, reduzir ou mesmo abdicar do controlo das Terras de Borda representa uma enorme ruptura na tendência geoestratégica para os americanos. Mas isso também significa o fim da teoria de Spykman?

Desde que os EUA têm vindo a realizar retiradas em todo o mundo sob a administração Trump, o país lançou todos os seus aliados mais próximos na incerteza. Não só todos estes países são forçados a levar a sua defesa a sério, como todos os aliados americanos, sem excepção, também foram atingidos por pesadas taxas de importação e quase certamente pagarão um preço económico aos EUA. Ambas as questões causaram ondas de choque entre os aliados dos Estados Unidos em todo o mundo e estão a provocar uma recalibração das suas relações e da sua política de segurança.

Os estados-membros europeus da NATO aceitaram o desafio e tomaram medidas para reforçar significativamente a sua defesa. Entretanto, a dependência dos sistemas de armas americanos continuará a ser uma realidade e uma necessidade durante algum tempo, mas está a ser investido muito dinheiro para produzir cada vez mais armamento na Europa. Vários países europeus parecem mais concretamente estar a investir fortemente no reforço da capacidade militar em termos de inteligência, satélites, transporte aéreo pesado e defesa aérea, para que o nosso continente também possa operar de forma mais independente dos EUA.

Mas uma cooperação europeia mais intensiva no domínio da defesa não é suficiente. Embora alguns europeus vejam a sua oportunidade e defendam uma unificação europeia mais profunda e até o estabelecimento de um exército europeu, uma maior integração da UE parece um caminho politicamente inviável e até indesejável. Dadas rivalidades antigas, todos os tipos de diferenças de opinião política com os correspondentes riscos políticos, apenas são viáveis ​​passos limitados no sentido de uma maior cooperação em matéria de segurança dentro da UE.

É por isso que vários países europeus, em particular o Reino Unido e a Itália (e a própria UE), também procuram muita cooperação bilateral fora da UE, em particular com países como o Canadá, o Japão, a Turquia, a Coreia do Sul e a Austrália, todos aliados dos EUA e que estão no mesmo barco que os europeus. Assim, por um lado, assistimos a uma tendência para a europeização da defesa europeia e, por outro, a uma crescente diversificação em termos de cooperação entre países europeus e países com ideias semelhantes (democráticos e altamente desenvolvidos) fora da Europa, visando reduzir a dependência dos EUA.

Um ótimo exemplo é a cooperação denominada Global Air Combat Programme para o desenvolvimento de uma aeronave de caça de sexta geração, que será lançada daqui a dez anos, capaz de substituir tanto os actuais modelos de caças europeus como o F-35 americano. Os três países que lideram o projecto são o Reino Unido, a Itália e o Japão, embora ainda estejam em curso discussões com a Arábia Saudita e a Austrália sobre a participação.

É claro que as Terras de Borda não formam um bloco geopolítico concreto e nunca formarão um estado supranacional. A Borda é mais uma rede de países com ideias semelhantes e interesses sobrepostos. A cooperação formal e informal, em composições variadas, no seio das Terras de Borda oferece uma saída para os dilemas de uma cooperação europeia mais profunda. Com países como o Japão, o Canadá e a Austrália como parceiros, surgem opções mais seguras para a cooperação bilateral e minilateral.

Note-se que, nos próximos anos, a UE e os estados individuais da Borda ainda dependerão fortemente dos EUA para a proteção e armamento. As Terras de Borda também terão muito trabalho, para já, para combater as ameaças da Rússia e da China. Mas, com os EUA focados na ascensão da China, a Borda terá automaticamente mais margem de manobra a médio prazo. Se a tendência actual de cooperação entre os estados da Borda se mantiver e os países virem a sua capacidade militar e, consequentemente, a sua própria segurança e autonomia estratégica crescer, o conceito poderá ganhar vida própria a longo prazo e a Borda poderá tornar-se uma aliança real ou mesmo um bloco geopolítico. Segundo Spykman, é possível que a própria Borda se torne um actor geopolítico, mas apenas se as outras grandes potências forem enfraquecidas nesse momento.

Medidas claras também terão de ser tomadas com os países do Médio Oriente e da Ásia. Manter e reforçar os laços com os países destas regiões é crucial para a manutenção do fornecimento de energia, do comércio marítimo e da estabilidade geopolítica. Mas alguns países, como a Arábia Saudita, a Índia e a Indonésia (todos os três membros do movimento BRICS), não optarão pela Borda de forma inequívoca e preferem manter todas as opções em aberto.

Neste momento, as Terras de Borda, para além do seu crescente poder militar, irradia sobretudo poder suave. Mas este poder suave é enorme. O comércio e os investimentos combinados dos países europeus e do Japão, Canadá nos países africanos, por exemplo, excedem largamente os das superpotências EUA e China.

Para Portugal, a Borda é o cenário ideal. O país, com a sua postura internacional, marítima e oceánico, não se pode dar ao luxo de se concentrar cegamente num aprofundamento arriscado e inatingível da cooperação europeia. Embora as portas do nosso país e da Europa devam ser fechadas durante algum tempo contra a actual imigração ilegal desenfreada, as janelas devem ser escancaradas. E se os EUA, enquanto garantes da defesa europeia, desaparecerem lenta mas seguramente no horizonte atlântico, Portugal sentira se muito mais à vontade numa aliança internacional pouco rígida, mas crescente, de nações comerciais europeias e de outras nações altamente desenvolvidas e democráticas (como o Japão, a Coreia do Sul, o Canadá e a Austrália), na qual a UE deveria, no máximo, actuar como guardiã do mercado interno europeu.

Não a Europa é a nova fronteira, mas a Borda!