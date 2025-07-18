O governo mandou o “não é não” para a lavandaria (afinal, tinha que ver apenas com “acordos de governo”, e dizia respeito a todos os partidos), e fez passar leis sobre imigração e impostos com os votos do Chega. O líder socialista José Luís Carneiro não levou a bem. De gravata preta pela democracia, anunciou solenemente que o governo está “nas mãos do Chega”. Mas onde quer José Luís Carneiro chegar? O governo, sozinho, não tem votos na Assembleia da República para aprovar leis contra a vontade das oposições. Precisa de se colocar nas mãos de alguém, para usar o pitoresco vocabulário de Carneiro. A questão é esta: em que mãos devia colocar-se, quando se trata de inverter o que os governos socialistas fizeram, e de fazer aquilo de que o PS discorda? Está o PS disponível para reconhecer que os seus governos seguiram políticas fiscais e migratórias erradas, e ajudar a inverter essas políticas? Se não está, com quem quer que o governo se entenda?

O anterior presidente do PSD, Rui Rio, namorou desesperadamente o PS. O PS nunca correspondeu. Agora, o ponto não é o PSD ter deixado de se querer pôr nas mãos do PS: o ponto é que as mãos do PS não são as mãos certas para o PSD. Entre 2024 e 2025, o país mudou de opinião. A esquerda foi reduzida à sua expressão eleitoral mais curta desde 1975. O PS é agora o terceiro partido no parlamento, atrás do Chega. E isso aconteceu, porque o país se convenceu de que o PS e a extrema-esquerda tinham, enquanto foram maioria, criado problemas para os quais não dispunham de solução. Por exemplo, o caos migratório, a razia fiscal, a campanha wokista contra o bom senso, ou o colapso dos serviços públicos. A nova maioria parlamentar de direita foi o modo como o eleitorado expressou a sua vontade de reagir contra os erros e os absurdos da esquerda. O PSD percebeu isso. Sabe que, na discussão dos grandes temas que levaram os eleitores a alterar a configuração da Assembleia da República, lhe convém fazer parte da nova maioria. O PS não pode perceber. Por isso, procura reduzir o debate político à questão do entendimento com o Chega. É a sua maneira, mais ou menos infantil, de não reconhecer a grande viragem no país, assente no falhanço e rejeição popular das políticas de esquerda.

Há ainda outra razão para que as mãos do PS não sirvam ao governo. As mãos socialistas não são apenas mãos erradas: são também mãos de pouca confiança. O PS está há muitos anos possuído por uma facção que teve José Sócrates e depois António Costa como chefes. A facção socrático-costista fracassou no governo em 2011, quando precipitou o país na bancarrota, e fracassou outra vez em 2024, no meio de uma revolução social provocada pela sua decisão de abolir as fronteiras extra-europeias do país. Mas mesmo quando derrotada e exposta, a facção nunca admitiu largar mão do partido, e tratou de sabotar, com muita raiva e apoio na imprensa, qualquer direcção alternativa. Fez isso a António José Seguro em 2013-2014 e a Pedro Nuno Santos no último ano. O sectarismo de que é capaz tem transparecido na ânsia mesquinha com que agora esgaravata o chão à procura de um candidato presidencial, não para concorrer às eleições, mas apenas para impedir Seguro de ser o candidato do PS. A presidência da república importa-lhe pouco, mas a possibilidade de alguém se tornar uma nova referência para o PS importa-lhe muito. Por essa razão, não é improvável que a facção se dedique um dia destes a tentar desmontar José Luís Carneiro. Carneiro nunca estará à vontade para se entender com o governo, tal como Seguro não esteve em 2013. O PS continua assombrado pela facção socrático-costista. Será sempre um parceiro tóxico, uma fonte de instabilidade.