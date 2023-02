O Estado é o PS. Esta fusão é o ponto forte dos socialistas (o socialismo pressupõe o domínio do Estado), mas também o seu calcanhar de Aquiles. As incontáveis demissões no Governo são um sinal da incapacidade de António Costa recrutar socialistas que não tenham interesses directos no Estado. É curioso como o PS conseguiu, praticamente 50 anos após o 25 de Abril, o que a União Nacional praticou durante quase meio século. Como também é indispensável que se perceba que, se pode existir uma esquerda liberal que quer um Estado domado e não dominado, a esquerda a que temos direito reduz-se à socialista. Da mesma forma também é importante compreender que há uma direita que deseja mais Estado e que se opõe a outra que quer um Estado que sirva cidadãos sem que se sirva deles.

A esquerda socialista e a direita estatista tocam-se num ponto crucial: as duas defendem um Estado mais interventivo, mais presente, mais activo, mais despesista que, ou cobra mais impostos ou endivida as gerações futuras. Desde que chegou ao governo, em 1995, que o PS controla o aparelho público, o engrandece e povoa com os seus. O resultado é uma economia estagnada, um país parado e endividado. Ora, o projecto do Chega não é diferente.

Veja-se a posição deste partido relativamente à TAP. Ventura opõe-se à privatização da companhia aérea porque defende que a TAP deve “ser mantida na esfera pública, devido às rotas fundamentais que tinha e ao interesse estratégico que tem para a economia portuguesa”. O conceito de ‘interesse estratégico’ (a que o PS chama de ‘interesse nacional’) é curioso porque revela o quanto a visão de André Ventura não diverge da do PS: um país onde o Estado continua a pôr e dispor, em que o poder político define as prioridades de investimento, até mesmo dos privados. Privados que continuariam a depender das autoridades, seja para obterem a documentação necessária, seja para acederem ao capital indispensável. Até porque com o Chega o aumento do Estado não se reduziria às empresas. Como referiu Alexandre Homem Cristo aqui no Observador, André Ventura chegou a sugerir que o Estado pague 125 euros todos os meses aos portugueses elegíveis para esse efeito. Avançou ainda que deixe de tributar os subsídios de férias e de Natal. Só neste parágrafo menciono três exemplos ilustrativos de como André Ventura está na política apenas com o fito de que o poder passe do PS para o Chega.

E isto é pouco, ou melhor, é mais do mesmo. Não é solução, mas a continuidade de um erro ininterrupto e contínuo de povoamento do Estado com pessoas de confiança. Caso André Ventura afaste o PS da governação, daqui a 30 anos Portugal continuará a sofrer com um Estado pesado, ineficiente, uma carga fiscal avassaladora, empresas e cidadãos descapitalizados e dependentes do poder político que distribui fundos de Bruxelas para garantir o voto. Um país de serviços públicos que exporta cidadãos.

