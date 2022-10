Recomendo vivamente a entrevista a André Ventura no Observador — que pode ser lida aqui ou vista aqui . “Qual é a novidade?” perguntar-me-ão. A novidade é esta: nunca foi tão claro como agora que, mesmo que se sente à direita do hemiciclo parlamentar, André Ventura adopta cada vez mais um populismo típico da esquerda radical. Não, este não só é um daqueles casos em que os extremos se atraem. A aproximação ultrapassa o estilo e tornou-se programática: nas propostas que apresenta, no irrealismo orçamental, na relação amor-ódio com o PS, na tentação de controlar a economia e condicionar as escolhas das famílias, nos nichos eleitorais em que aposta, em tudo isto as posições de André Ventura se assemelham às que esperaríamos de BE ou PCP. Por este padrão, a ideia de que o Chega poderia contribuir para qualquer alternativa política à direita entrou no domínio da excentricidade.

Sobre a TAP, Ventura diz opor-se à privatização: “a TAP deve manter controlo público e ser companhia de bandeira”. Sobre a relação com o PS, Ventura promete liderar a oposição ao governo, mas objectivamente lidera o partido que votou favoravelmente mais propostas do PS no último Orçamento de Estado. Sobre as medidas que Ventura apresenta, sobressai a mesma despreocupação com as contas públicas que habita no coração de um bloquista. Por exemplo, o líder do Chega propõe um espectacular aumento da despesa pública: pagar 125 euros mensalmente (durante um ano) aos portugueses elegíveis para receber este apoio e não tributar os subsídios de férias e Natal. Só com duas medidas, o impacto estimado ficaria próximo dos 12 mil milhões de euros — para se ter uma ideia da magnitude, supera o orçamento do SNS e supera largamente o do Ministério da Educação. Como pagar? Pelos vistos, basta martelar os números: Ventura inventa receitas fiscais extraordinárias de 20 mil milhões de euros (o triplo do que está previsto oficialmente) para justificar o que não tem justificação. Nem Francisco Louçã argumentaria melhor.

Lembra-se de lhe explicarem que a direita se apoia na liberdade individual dos cidadãos para tomarem as suas decisões? André Ventura não acredita em nada disso. Pelo contrário: sobre os apoios do governo de 50 euros por filho, o líder do Chega alerta que “ninguém quer que os 50 euros do Estado sejam para garrafas” de whisky. O mesmo para os 125 euros de apoio que o Estado recentemente distribuiu. Então, que solução? Ventura propõe fiscalizar a forma como as famílias utilizam esse dinheiro, embora não faça ideia sobre como tal coisa se faria: “nós estamos a propor o que se deve fazer; depois é uma questão de fiscalização e de como é que se deve fiscalizar”. Isto deve constituir um novo recorde olímpico em demagogia — e também motivo de inveja no comité central do PCP, que certamente gostaria de ter sido o primeiro a propor tal fiscalização aos consumos das famílias.

