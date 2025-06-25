No sábado, o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, declarou aos jornalistas que as Forças de Defesa da Ucrânia não ficariam em uma defesa passiva.

“Não vamos permanecer apenas na defesa passiva. Porque isso não traz nada e, no final, leva-nos a recuar, perdendo pessoas e territórios. Portanto, combinamos ações defensivas com defesa ativa e ações ofensivas ativas. Quer dizer, onde for possível, atacamos o inimigo, realizamos contra-ataques. Avançamos onde vemos pontos fracos na defesa do inimigo”, observou ele.

As palavras do general não são apenas uma previsão otimista para os ucranianos. Apesar da política traiçoeira de Trump em relação à Ucrânia e apesar do longo “despertar” da Europa, a Ucrânia demonstrou capacidade para realizar ataques estratégicos a uma profundidade de até 4.800 km, atingindo bases aéreas nas regiões russas de Irkutsk, Murmansk, Ryazan e Ivanovo, o que evidencia lacunas graves na capacidade da liderança russa de garantir a segurança das suas infraestruturas estratégicas.

A operação “Pavutyna” (Teia de Aranha) levada a cabo no dia 1 de junho, foi o ataque mais massivo da Ucrânia contra bases aéreas russas: 117 drones destruíram ou danificaram 41 aeronaves, incluindo bombardeiros estratégicos TU-95, TU-22M e aviões A-50, causando prejuízos à Rússia no valor de 7 mil milhões de dólares. Esta operação representou o “momento de despertar” para os Estados Unidos: o Pentágono reconheceu que drones ucranianos de baixo custo destruíram ativos russos avaliados em milhares de milhões, o que levou à revisão das abordagens de proteção das suas próprias bases aéreas.

Identidades oficiais russas, incluindo Dmitry Medvedev, declaram abertamente o objetivo de “aniquilação total” da Ucrânia, o que confirma a ausência de intenção por parte da Rússia em alcançar uma resolução pacífica.

Pela primeira vez na história, a Ucrânia criou um novo ramo das Forças Armadas — as Forças de Sistemas Não Tripulados — que já contam com mais de 5.000 elementos e realizam operações em terra, ar e mar.

Apesar das expectativas russas, as rotações nos níveis médio e superior do comando das Forças Armadas da Ucrânia não deram azo à propagação de cenários de “perda de controlo sobre o teatro de operações”, algo que o Kremlin procurava fomentar através de desinformação. Nas projeções informativas do Kremlin, a imagem de “Forças Armadas ucranianas à beira do colapso” perde credibilidade perante o ritmo estável da mobilização, a manutenção do controlo nas frentes de combate ativas e a retoma da expansão das forças de operações especiais.

Mas o mais importante é que os próprios ucranianos, apesar dos bombardeios terroristas diários, das tragédias de perda de entes queridos, perda de casas, continuam acreditando na vitória final da Ucrânia. Talvez a longo prazo, talvez não por via militar.

Assim como no caso do Irão, a resolução da questão russa só é possível a partir de uma posição de força e somente com a mudança do regime político.

As possibilidades técnicas existem nos países da OTAN para isso.

A questão é não usar a desinformação russa como motivo para não tomar decisões concretas contra regimes terroristas.

Com os quais, como a experiência mostra, é impossível chegar a um entendimento.

E, de fato, foi isso que Trump confirmou com suas ações ao ordenar ataques aéreos contra alvos militares do Irão.