Caros Portugueses,

Muitos de nós, ucranianos, que vivemos aqui desde a nossa primeira migração económica na década de 2000, ao ouvirmos o Hino Nacional de Portugal, colocamos sinceramente a mão no coração.

Portugal deu-nos algo essencial, sem o qual não se pode perspetivar o futuro. Ser uma pessoa livre num país livre é a condição mais importante para concretizar sonhos e oportunidades para cada indivíduo.

Após a opressão nacional e a servidão durante a ocupação soviética da Ucrânia, que devastou e arruinou milhões de vidas, muitos ucranianos aprenderam convosco a respeitar a própria história, língua, cultura, e também a respeitar os outros. Infelizmente, no século XXI, enfrentamos outro mundo. Um mundo de líderes agressivos que querem regressar ao passado totalitário, chantageando países independentes com uma nova guerra mundial ou uma catástrofe nuclear. Mas nunca mais voltaremos a esse passado. Fizemos a nossa escolha e todos os dias pagamos um preço muito alto para resistir à agressão russa, algo que conseguimos também com a vossa ajuda.

Na verdade, para Putin, existe apenas uma maneira de subjugar a Ucrânia livre e depois conquistar outros países livres: dividir o mundo democrático, dividir a Europa Unida.

Putin não possui recursos infinitos para continuar a guerra. A sua maior força não reside no armamento nem no número de soldados. Ele continua a subornar agentes de influência individuais ou mesmo partidos políticos dentro da União Europeia. A sua principal força é a propaganda, a corrupção e o populismo. Para isso, ele não precisa preocupar-se com o seu próprio povo, nem cumprir obrigações sociais e políticas. O que Putin mais teme é uma Europa democrática unida, de países livres, que constrói as suas relações com base em compromissos e numa concorrência saudável, considerando os interesses comuns.

Portanto, no Dia da Europa, na véspera das eleições para o Parlamento Europeu, pedimos aos portugueses que façam a sua escolha em favor da Ucrânia, que defende os valores europeus diante do fascismo totalitário da Rússia de Putin.

Façam a escolha a favor do tutor da Paz, do Mundo Livre e da Europa unida:

de Kyiv a Lisboa!

