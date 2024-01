A começar, um cheirinho de Estatística: Portugal foi o país com maior excesso de mortes na primeira semana de 2024, entre os 25 que constituem a rede europeia EuroMOMO, que calcula semanalmente os números da mortalidade dos países membros. E a Diretora-geral da Saúde admitiu que este excesso de mortalidade vai continuar. E eu também já me senti melhor.

Seja como for, resta-me uma dúvida e uma certeza. A dúvida: será esta mortalidade em excesso mais culpa do estado de coma do Serviço Nacional de Saúde, ou do estado de coma das finanças dos portugueses que não permite a compra de medicamentos e o aquecimento das casas? Difícil. Aposto num mix das duas. Num pijaminha de desgraças, digamos.

A certeza, essa, é absoluta. O boletim de voto para as eleições de Março devia já trazer, ao lado da imagem do Partido Socialista, o aviso: “Votar no PS provoca danos irreversíveis na saúde”. Ou, em alternativa: “Os socialistas matam a economia prematuramente.” Ou talvez: “O seu irmão emigrado na Irlanda, ou a sua prima a viver na Suíça, podem ajudá-lo a deixar de acreditar em balelas socialistas.”

