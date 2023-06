João Galamba faz-se. Quem diria que, depois de um início titubeante e cheio de peripécias, o Ministro das Infraestruturas estaria agora mais adulto e menos arrogante? Na semana passada, Galamba disse que achava que um aeroporto em Santarém é longe. Trata-se da sua declaração mais humilde até agora. Só pode ter vindo de um homem a quem o poder, se algum dia lhe subiu à cabeça, já desceu de lá aos repelões. Deve ter sido a gravidade.

Galamba mostrou que mantém uma ligação ao povo. É um de nós. Como um português comum, sabe que que a deslocação a Santarém é chata e morosa. Pensa como cidadão e não como Ministro. Vê-se que não se deslumbrou com as benesses de membro do Governo que circula a 270 km/h nas estradas do país. Com motorista, batedores e total marimbanço pelas regras de trânsito, o aeroporto até podia ser em Castelo Branco que ia parecer sempre aqui ao lado. João Galamba solidarizou-se connosco.

Só que o problema não é o aeroporto de Santarém ser longe de Lisboa. O problema é que, neste momento, o aeroporto de Lisboa é longe de Lisboa. São mais parecidos do que se julga: o aeroporto de Santarém só existe em maquete, mas o de Lisboa parece que é a gozar. Na semana passada fui de táxi para a Portela e demorei 45 minutos da rotunda do relógio ao terminal. Ainda bem que o relógio não funciona, para não aumentar a ansiedade. Felizmente, o voo era da TAP e estava com o costumeiro atraso de hora e meia, por isso até acabei por ganhar algum tempo.

