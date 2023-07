O mais recente cartaz que o Bloco de Esquerda colocou nas ruas vale por todo um programa político. Temos os logótipos das quatro grandes empresas que concentram o ódio do radicalismo anticapitalista: Pingo Doce, Continente, Galp e Santander. Temos as fotografias dos líderes dessas quatro grandes empresas, mas com as caras cortadas pelos olhos, para contribuir para a desumanização dos “patrões”. E temos um slogan mágico condensado numa pergunta retórica: “Os lucros deles ou a nossa vida?”.

Nos últimos anos, em Portugal, temos falado muito — e bem — sobre os perigos do populismo de direita. Mas temos falado menos — muito menos, quase nada — sobre os perigos do populismo de esquerda. Precisamente: este cartaz é a definição perfeita de populismo. Os especialistas que têm estudado e analisado estes movimentos políticos estão de acordo que há duas características básicas de todos os populismos. A primeira é uma visão maniqueísta da sociedade, que coloca de um lado o povo inocente e puro (“nós”) e do outro lado uma elite exploradora e corrupta (“eles”). A segunda característica de todos os populismos é a tentativa de convencer os eleitores de que os problemas complexos têm soluções simples que só não são aplicadas por causa de conspirações e manipulações urdidas por “eles” para conservarem o seu poder ilegítimo.

No cartaz do Bloco de Esquerda, está tudo isso. Primeiro, apresenta uma visão do mundo. “Eles” são os patrões, apresentados com um sorriso ligeiramente trocista e superior, impecavelmente vestidos e penteados, representados em fotografias a preto e branco e com rasgões, como se tivessem acabado de sair das páginas de crime de um tablóide. “Nós” somos todos os outros, aqueles que não usam gravatas inacessíveis nem frequentam cabeleireiros caros e que sacrificam as suas “vidas” para que a elite tenha “lucros” obscenos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.