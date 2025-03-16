Há pouco menos de um ano, o ainda Presidente da República teve a mais indelicada das tiradas a propósito do atual Primeiro-Ministro. Luis Montenegro, dizia, “vem de um país profundo, urbano-rural, com comportamentos rurais”. Estas palavras em nada se dirigem ao caráter de Montenegro, mas pretendem falar à grande distância que, julga Marcelo, os separa. O problema, na realidade, não é a origem de Montenegro, não é o número de habitantes de Espinho, nem a ausência de um aeroporto internacional. O problema é, sim, que Montenegro chegou a Primeiro-Ministro por via de um meio que não foi o seu, mas sem nunca se render ao proclamado encanto da metrópole.

Quase um ano passado, estas palavras não ficaram menos ásperas, nem podemos, à distância, reinterpretar o que pretendeu dizer o Presidente da República. Em todo o caso, à luz do que hoje sabemos, talvez seja possível intersetar as rudes palavras do Presidente com o momento político do país. Onde Marcelo viu lentidão (são “lentos”, disse, à data, de Montenegro e Costa), é possível ver hoje simplicidade, uma qualquer manifestação da muito rara humildade em política. Foi exatamente nessa medida que Montenegro não viu mal em manter a empresa, saindo da sua gestão, cumprindo à risca o que prevê a lei. A lógica foi a do “quem não deve, não teme”. Se não por tudo o resto, ao ter passado a quota da empresa à mulher, Montenegro prova sem equívocos que não tem nele um génio do crime.

O atual Primeiro-Ministro difere muito dos seus antecessores, precisamente porque dele se infere a simplicidade do ser em detrimento do parecer. A ruralidade de que falava Marcelo manifesta-se por via dessa forma de estar, de preferir ser o que realmente é, sem se preocupar com a encenação do político refinado, literário – urbano. A outros com o mesmo currículo, esta forma de estar abriu portas nas mais altas instâncias da política nacional e internacional. A Montenegro, pelo contrário, talvez lhe possa custar a derradeira oportunidade que o país, finalmente, aceitou entregar-lhe.

Essa mesma simplicidade ajuda-nos a perceber a reação à já embrionária Comissão Parlamentar de Inquérito. Em nenhum momento esteve em causa a sua realização, porque os partidos da oposição garantiram, por mais do que uma vez, que iria ser requerida, nesta ou na próxima legislatura. O certo é que o Governo se desdobrou em tentativas para um compromisso que a impedisse, ou que reduzisse a sua duração. Politicamente, tentaram prevenir um infinito espetáculo público de desgaste da figura do Primeiro-Ministro. Um exercício que em nada contribuiria para o ser e em muito destruiria o parecer.

Em paralelo, além do Primeiro-Ministro que tentava sobreviver a uma Moção de Confiança, estava o pai que, na eventual ruralidade de que falava Marcelo, procurava em todos os cenários defender os seus. Este comportamento nem sempre é comum, há outros exemplos, a política nacional habituou-nos a que as CPIs distanciassem laços, estragassem natais, porque o parecer urbano se alia ao interesse político, ao contrário do ser rural que força Montenegro a nova ida às urnas.

A vantagem da ruralidade de Montenegro é a sua genuinidade. Se, afinal, não for o que diz ser e houver matéria de facto que desdiz o que o Primeiro-Ministro tem assegurado, não haverá aparência, nem fachada, que atenue a queda com maior estrondo. Ao contrário daquilo a que Marcelo poderá estar habituado, não há, no meio rural, as costumeiras almofadas urbanas que suavizam, na aparência, a queda dos rurais. Por oposição, a vida de Bruxelas não é acessível a todos, nem sempre está à distância de umas apressadas aulas de inglês mais ou menos técnico.

Ao longo de todo o processo, Montenegro tem errado politicamente por estar tão empenhado em ser e desconsiderar o que daí transparece. Se o tempo lhe der razão, ficará como o Primeiro-Ministro que, fiel a si próprio, pouco se importou com o que parecia, pelos motivos certos. Se aqui terminar a sua vida política, por outro lado, será precisamente por não mais conseguir disfarçar o seu verdadeiro ser.