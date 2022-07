Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Estado, o mesmo Estado que deixa crianças morrerem às mãos de psicopatas, que deixa meninas ciganas abandonarem o ensino obrigatório por razões “culturais” e que torna a reprovação quase impossível nas escolas públicas, persegue sem parança uma família obviamente estável e quer que os respectivos filhos, excelentes alunos nas matérias que importam, não passem de ano sem a frequência da exótica disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Como a família não cedeu às ameaças, que duram desde 2018, o Estado subiu o grau das ditas e agora exige que os rapazes em questão sejam sequestrados do lar paterno durante o ano lectivo, ideia aparentemente ilegal e comprovadamente alucinada. Não tarda, pede-se a prisão dos pais, que é para aprenderem a ancestral arte da subjugação. Já que os rapazes não aprendem a Religião e a Moral vigentes, alguém tem de aprender alguma coisa nesta história.

Esta história é triste. E tenebrosa. O texto em que o Ministério Público (MP) escala a guerra contra a família de Artur Mesquita Guimarães, o homem de Famalicão que tem sido o solitário rosto da resistência, é um exercício de delírios, calúnias e brutalidade. Os pais “põem em perigo” os jovens. Os jovens arriscam sofrer “maus-tratos psíquicos”. Os jovens sofrem “coerção emocional”. Os jovens estão “sujeitos a comportamentos dos pais que afectam gravemente o seu equilíbrio emocional”. Os jovens não recebem “os cuidados de afeição adequado às suas idades e situação pessoal”. Os jovens podem “ser obrigados a atividades inadequadas à sua idade”. Os jovens “podem ser vítimas de ‘bullying’ por parte da restante comunidade escolar que respeita as leis”. O cinismo das citações acima não merece comentários. Entre as alegações do MP, há três pedaços que merecem.

