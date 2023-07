O autor do cartaz “suíno” do dr. Costa, Pedro Brito, viu cancelada a sua participação numa exposição colectiva, que integrava com outro cartaz, crítico do ministro da Educação. A exposição envolve a Universidade Nova de Lisboa, a Universidade do Porto e uma coisa chamada espaço comité (com minúsculas, porque é moderno). Após o lançamento de responsabilidades dali para acolá, apurou-se que a decisão de excluir o trabalho de Pedro Brito coube ao “comité”, o qual, diz o respectivo site, “dispõe de diversas salas para eventos, conferências, recepções e exposições com potencialidade de serem usadas em conciliação com a sua própria programação”. É capaz de ser uma espécie de galeria.

O “evento” em causa, ou a “exposição”, chama-se, de modo involuntariamente adequado, “Inclinação Para o Proibido”. Segundo o “comité”, a “Inclinação Para o Proibido” saiu de “um repto lançado pelo colóquio COMbART (?) sobre arte e activismo, questionando a produção, circulação e visibilidade de práticas criativas que veiculam valores decorrentes de lutas dos movimentos sociais actuais. Inversamente, desafia-se as práticas artísticas a resistir a uma potencial reapropriação das mesmas lutas dentro da economia dominante: a anonimidade do artista e de quem transporta e expõe a obra serve esse princípio. A mostra conjuga 30 manifestações textuais com imagens criando processos discursivos que tendem para uma potencial actualização das linguagens gráficas urbanas.”

Peço desculpa pelo tamanho da citação, proporcional à beleza da linguagem. Traduzido para português, o texto pretende informar que a “mostra” mostrará, entre 3 e 21 de Julho, 30 desenhos ou pinturas de protesto. O que o texto não informa é que o “comité” possui um entendimento restrito da palavra “protesto”, e que “as 30 manifestações textuais com imagens” ou eram 31 ou foram reduzidas a 29. Calculo que haverá achincalhos ferozes e corajosos da “extrema-direita”, do “negacionismo climático”, do “colonialismo”, da “família tradicional” e da “transfobia”. Beliscar governantes é que não. Sobretudo se os governantes são os nossos. Sobretudo se os nossos forem do PS. Sobretudo se o PS controla as instituições que patrocinam o “comité”: é difícil resistir à reapropriação das lutas dentro da economia dominante, não é?

