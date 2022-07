Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um acórdão do Tribunal Constitucional (TC), de 24 de Junho e agora revelado, considerou os confinamentos a pretexto da Covid uma “forma de privação da liberdade total”, dado implicar a “reclusão no domicílio” e ser portanto comparável à “prisão preventiva” ou “reclusão penitenciária”. Em suma, os três juízes do TC que assinaram o acórdão acreditam que os confinamentos são formal e materialmente inconstitucionais. Em Fevereiro, houve um acórdão idêntico.

Em ambos os casos, a notícia não abriu telejornais, aqueles simulacros informativos que durante dois anos se limitaram a transmitir, e a legitimar, os abusos cometidos pelo governo. É natural que, por se terem empenhado no objectivo oposto, os noticiários televisivos não estejam interessados em difundir um raríssimo momento capaz de nos recordar a existência de um Estado de direito e, o que é ainda mais importante, de um mundo vagamente civilizado. É uma memória ténue, após a descida aos abismos dos últimos anos. Para os optimistas, talvez seja uma esperança face aos abismos em que nos querem enfiar nos anos que aí vêm.

