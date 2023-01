A difícil, suada e politicamente perigosa busca por membros do governo está agora, por decreto oficial, resumida a uma tentativa de evitar contratar candidatos que sejam investigados ou arguidos, que sejam condenados ou condenáveis. As 36 perguntas do novo questionário de acesso ao governo que António Costa inventou esta semana tem como único e solitário propósito evitar que a polícia bata à porta do Conselho de Ministros.

Livrar-se de ser enviado para um calabouço até pode ser, admito, um bom objetivo de vida — mas não é, seguramente, um suficiente objetivo de governo. Por isso, convém não nos deixarmos iludir pela mais recente manobra do primeiro-ministro neste seu laborioso esforço de disfarçar as suas crescentes e aflitivas fragilidades de recrutamento.

Na verdade, a grande dificuldade que o país tem com António Costa é anterior às entrevistas de emprego que são feitas aos candidatos a governantes. O nosso principal problema e o motivo do nosso maior atraso é o tipo de pessoa que o primeiro-ministro procura sempre que tem uma vaga no Executivo, seja ela planeada ou inesperada.

Quando promoveu João Galamba e Marina Gonçalves na última remodelação, António Costa explicou, de forma clara e singela, quais são, para si, as características ideais de um ministro. Primeiro: deve ser alguém “com experiência governativa”. Segundo: deve ser alguém que conheça “os meandros da administração pública”. Terceiro: deve ser alguém que “não se embarace” com “as exigências” da “contratação pública”. Quarto: deve ser alguém que assegure a “estabilidade” na “execução das políticas”. Em qualquer dicionário, esta é a definição canónica de um apparatchik. Os “agentes do aparato governamental ou partidário” podem andar de ministério em ministério a cumprir as sucessivas missões que lhes são confiadas pelo chefe. Passam de adjuntos a chefes de gabinete, de chefes de gabinete a secretários de Estado e de secretários de Estado a ministros cumprindo ordens com zelo burocrático e evitando produzir ideias ou exibir originalidade.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.