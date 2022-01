Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O PS ameaça-nos com o papão chamado Chega e a possibilidade de deixarmos de ter António Costa a liderar o PS. O PSD ameaça-nos com o papão Pedro Nuno Santos. O PCP e o BE têm o papão maioria absoluta, que António Costa nos diz que consegue ser combatido pelo Presidente da República. São as legislativas dos papões ou do lobo mau – como lhe chamou Ricardo Conceição n’O Vencedor É… da Rádio Observador . Conforme se prefira. Numa campanha eleitoral que, pelo seu início, promete ser agressiva, valia a pena não nos esquecermos do que podem ser os realistas papões, de curto e de médio prazo, na economia.

A instabilidade política é o maior risco que corremos, com os cenários possíveis que se podem ler neste artigo do Público de Sónia Sapage . Há dois cenários que são especialmente interessantes, um pela sua elevada probabilidade, o outro por corresponder a uma réplica de 2015.

O cenário mais provável é o que se reflecte nas sondagens, que dão neste momento como provável vencedor o PS, mas sem maioria absoluta, embora com uma maioria de esquerda. Como António Costa já decretou a morte da Geringonça, restam o PAN e o Livre para fazer maioria absoluta o que, neste momento, parece improvável. Em minoria, também já nos disse, vai governar “à Guterres”, ou seja, negociando em modelo multivariável, o que de facto fez ao longo destes últimos seis anos, contando basicamente com o BE e o PCP para aprovarem os orçamentos – com o Bloco a abandonar o barco logo no Orçamento de 21. Quem vai aprovar a proposta de Orçamento do Estado é aqui a questão, especialmente se António Costa insistir em apresentar exactamente o mesmo documento, como deu a entender no debate com Rui Rio quando o mostrou no fim.

O outro cenário, neste momento pouco provável, é o da vitória do PSD sem maioria de direita, mesmo incluindo o Chega, e com uma maioria de esquerda. Seria o regresso a 2015. Nesta situação, em que o PS fica em segundo lugar, António Costa afirma que não vai procurar formar a Geringonça e demite-se da liderança do PS – transformando-se num dos papões destas eleições, agora do lado direito. Em princípio, seguindo as regras constitucionais e mesmo admitindo que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa é muito imaginativo, será Rui Rio a formar Governo, enquanto o PS parte para a eleição de um novo líder. Quem aprova o programa de Governo e a proposta de Orçamento? É um enorme ponto de interrogação ainda que especulativamente se possa admitir que o Orçamento passe. É a seguir que aparece o papão chamado Pedro Nuno Santos. Neste cenário admite-se que os socialistas o elegem para a liderança, o novo líder do PS provoca a queda do Governo de Rui Rio e apresenta-se como alternativa estável com um acordo com o Bloco de Esquerda – admitindo também que PS e BE fazem uma maioria. Segue-se a pergunta: aceitará o Presidente da República esta solução sem convocar, de novo, eleições? Não sabemos.

Como não sabemos verdadeiramente nada até ao dia 30 de Janeiro à noite – La Palice não diria melhor. Mesmo estes dois cenários têm tantos “ses”, especialmente este segundo, que se podem considerar pouco prováveis, embora, obviamente, não impossíveis.

A instabilidade política, se vier a ocorrer, vai colocar-nos perante um enorme desafio de enfrentar um período de elevada incerteza sem qualquer estratégia económica.

Neste momento temos a inflação que pode levar a um aperto mais rápido da política monetária do que o desenhado pelo BCE em meados de Dezembro, a manutenção do choque energético – o preço do petróleo está em máximos de sete anos com o gás em acentuada alta – a que se soma a situação na Ucrânia.

Os ventos que nos chegam de fora são tudo menos animadores, mesmo admitindo que a pandemia se vai transformar em endemia lá pela Primavera, regressando-se lentamente ao normal. Simultaneamente, regressam as regras europeias em 2023, que em matéria orçamental começam agora a ser negociadas. E, não esquecer, embora para isso não seja preciso Orçamento do Estado, há quase 14 mil milhões de euros para investir em pouco mais de três anos.

A subida das taxas de juro é a pior notícia que podemos ter face ao peso que a dívida pública ainda tem, em particular, e a dívida das famílias e das empresas em geral. Resta-nos a esperança de que o peso dos endividados – que agora são mais do que na crise financeira de 2008 – consiga ter sucesso dentro do BCE, adiando a subida dos juros.

Um passo em falso, que leve as economias europeias a abrandarem, será um pesadelo para uma economia como a portuguesa, onde o Estado soma à dívida pública as garantias que deu aos empréstimos das empresas durante a pandemia. Se acrescentarmos a isso algumas medidas adoptadas, que mais cedo ou mais tarde terão de ser retiradas – como, por exemplo, o apoio do Estado à subida do salário mínimo –, temos um real papão pela frente.

Numa campanha marcada por papões políticos, valia a pena que quem quer ser primeiro-ministro olhasse para os papões económicos e financeiros que estão no horizonte. A instabilidade política era tudo o que não precisávamos neste momento.