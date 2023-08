Em boa hora Aura Miguel, a vaticanista portuguesa que acompanhou três Papas em 13 Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), publicou agora as suas recordações sobre as JMJ (Um longo caminho até Lisboa, Bertrand Editora, 2023). A obra conta com um prefácio do Papa Francisco, do qual foram retiradas as respostas a esta entrevista virtual.

– Santo Padre, que recordações guarda da primeira JMJ a que presidiu como Papa?

– “Ainda trago nos olhos e no coração a imensa multidão de jovens que me acolheu em Julho, há dez anos, no Rio de Janeiro. Aqueles percursos no papamóvel, desde o forte militar onde aterrou o helicóptero até ao lugar dos encontros e das celebrações em Copacabana, ficarão para sempre impressos na minha memória: o entusiasmo avassalador dos jovens que me lançavam bandeiras, chapéus, camisolas; que me ofereciam um gole de ‘mate’; que envolviam com o seu abraço o novo bispo de Roma, que tinha vindo honrar um compromisso assumido pelo seu predecessor. Uma experiência inesquecível.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.