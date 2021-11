Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O primeiro passo para se resolver qualquer problema é reconhecer que ele existe. Temos, por isso, razões para estar muito pessimistas com o futuro do Serviço Nacional de Saúde, já que quem nos tem governado foi cúmplice da sua deterioração, enquanto vai tecendo loas aos serviços e acusando os outros de o quererem destruir. Durante os últimos quase seis anos, foi frequente o alerta, nestas páginas, sobre aquilo que estávamos a fazer aos serviços públicos. Hoje começamos a sentir isso na nossa vida, mas, lamentavelmente, o Governo vai escudar-se na pandemia como antes se desculpou com Pedro Passos Coelho.

Qualquer pessoa que hoje precise a sério do SNS tem todas as razões para ficar aterrada. Começo por partilhar dois casos, omitindo alguns detalhes para proteger a privacidade das pessoas envolvidas.

O primeiro caso: é um doente oncológico, tem de estar internado. Mas cada vez que precisa de cuidados intensivos anda de hospital em hospital à procura de cama vaga. Não é preciso ser médico para concluir os efeitos nefastos destas mudanças.

O segundo caso é de uma pessoa com sinais de AVC. Chama-se o INEM e é levada para o Hospital de Setúbal, ali fazem os exames e é transferida para estar em observação no hospital do Barreiro, onde ficará 48 horas. Informação é pouca. Quando tem alta vem sem diagnóstico e pior do que lá entrou – não anda e nem sequer se deram ao trabalho de alertar a família para isso, apesar de ter sido explicitamente solicitada essa informação. Em casa fica-se a saber que numa das noites foi preso à cama, ainda que nada o justificasse.

Fez-se queixa dirigida ao presidente do conselho de administração do hospital do Barreiro com conhecimento para a ministra da Saúde, a Entidade Reguladora da Saúde, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e a Deco. Quem respondeu? A Entidade Reguladora e o hospital através da directora clínica. Todos os outros ignoraram. É assim que fica o exercício do direito de cidadania: ignorado pela maioria dos responsáveis. Valha-nos a Entidade Reguladora. Mais grave ainda é a ausência de interesse em perceber o que correu mal e fazer um esforço para melhorar. As pessoas são tratadas como se fossem umas chatas, a incomodarem a rotina. É mais uma queixa, é mais um papel.

Não é, pois, de estranhar que o nosso retrato no último relatório da OCDE seja tão negativo. E só não é pior porque os números não apanham toda a realidade de degradação dos serviços de saúde e do medo que assola qualquer pessoa, minimamente informada, de ir parar ao hospital.

Eis alguns dados que é possível recolher do relatório da OCDE.

As consultas presenciais caíram 66% em Portugal, a mais alta quebra no conjunto da OCDE, seguindo-se a Austrália (40%) como se pode ler aqui (pg. 58) . As consultas e internamento de urgência colocam igualmente o país no topo da lista das maiores quebras em 2020 comparativamente com 2019. Em Portugal a redução foi de 28%, seguindo-se o Canadá com 24% e o Reino Unido com 21%. ( ver pg. 63 ). E mais de um terço das pessoas em Portugal (34%), tal como na Hungria (35%), dizem que não tiveram os cuidados de saúde de que precisavam durante os 12 meses da pandemia de 2020 a 2021 ( ver nas pgs. 128 e 129 ).

Vejam como foi a pandemia, dirão os que estão habituados a desculpar-se. Não, não foi. Pelos dados partilhados percebe-se que o efeito nos cuidados de saúde em Portugal foi muito mais negativo que noutros países. Temos a obrigação de perguntar porquê. A pandemia chegou numa altura em que o SNS já estava muito doente. E a responsabilidade da degradação do SNS é obviamente do Governo e dos partidos que o apoiaram, que fez de conta que o defendia.

O problema é grave pelos inevitáveis efeitos que vai ter em matéria de mortalidade. Em Agosto de 2021, últimos dados disponíveis no Eurostat , Portugal já tinha de novo um excesso de mortalidade superior ao da média da União Europeia. A prazo temos razões para temer o pior.

Além destes efeitos, a degradação do SNS agrava a desigualdade – como aliás também é possível ler no relatório da OCDE. Primeiro, em Portugal, cada um de nós suporta em média 40% dos custos com saúde – a gratuitidade não é verdade. E, antes da pandemia, cerca de 4% dos portugueses com rendimentos mais baixos (o quintil mais baixo), diziam não terem os cuidados médicos de que precisavam. Não nos enganaremos se preconizarmos que boa parte dos 34% que afirmaram não ter tido os cuidados médicos em 20-21 são pessoas com os rendimentos mais baixos.

A degradação do SNS está a piorar a qualidade de vida dos portugueses e a agravar as desigualdades. Neste momento só se espera que essa degradação do SNS não tenha chegado a um ponto em que deixou de ser o melhor sítio para nos tratarmos, porque ali estão os melhores profissionais. Existem já sinais preocupantes, por via da dificuldade em encontrar médicos e até enfermeiros que queiram ali trabalhar e não podemos dizer que a explicação seja apenas salarial. Basta irmos aos hospitais para ver em que condições se trabalha em algumas especialidades, ou mesmo nas urgências.

O que se tem passado tem responsáveis, são exactamente aqueles que têm jurado amor eterno ao SNS. Não investiram nos serviços públicos, preferiram fazer uma política pela negativa – desfazer o passado –, em vez de adoptarem medidas que melhorassem a vida de todos os portugueses e não apenas dos seus eleitorados. Preferiram adoptar medidas numa lógica do “porque sim”, em vez de estudarem e escolherem as soluções que melhor servem os cidadãos.

Claro que do ponto de vista eleitoral foi óptimo e parece até continuar a ser muito bom, a crer na popularidade de uma ministra da Saúde que o que fez pelo sector foi contribuir para a sua degradação. PS, PCP e BE têm de assumir as suas responsabilidades, de seis anos em que optaram por distribuir o que não tínhamos, em vez de investir nos serviços públicos fundamentais, que incluem a Saúde. A esmagadora maioria dos portugueses apoia o SNS, quem não apoiou o SNS foi quem nos tem governado.