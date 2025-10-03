Este é o testemunho de um pai alienado sobre uma situação em que a intervenção especializada, de cariz sistémico, multidisciplinar e contextualizada, conseguiu proporcionar a reversão da guarda e da residência da mãe alienadora para o pai alienado, um pai que que aqui nos conta, em primeira pessoa, os mecanismos de alienação parental, as consequências devastadoras para a relação com o filho e, ao mesmo tempo, a força de um vínculo que resistiu ao tempo e à manipulação.

Assim começa o relato de um pai alienado que, desde o nascimento do filho, enfrentou um processo de afastamento contínuo e profundamente doloroso: “Treze anos de alienação parental. Treze anos de dor, de mentiras e de luta. Mas também treze anos de resistência, de amor incondicional e de esperança”. Esta narrativa revela, o sofrimento de um pai alienado, marcado pela exclusão, pela injustiça e pela sensação de perda de tempo irreparável com o filho e a resiliência para persistir e lutar juridicamente e emocionalmente, até alcançar a possibilidade de restabelecer o vínculo familiar. A resistência ao apagamento do vínculo, o amor incondicional que sobrevive mesmo à distância, e a esperança que se mantém viva apesar da injustiça, são elementos que conferem força e sentido à sua luta.

Esta dualidade, sofrimento e resistência, reflete o paradoxo vivido por muitos pais e mães alienados, a experiência da dor extrema coexistindo com a capacidade de manter viva a crença num reencontro e na restauração da relação com o filho.

Durante mais de uma década, este pai alienado, viu-se impedido de exercer plenamente o seu papel paterno devido a acusações infundadas e a estratégias de manipulação de uma mãe alienadora que procuravam romper o vínculo afetivo entre ele e o filho. Referiu-nos: “Durante 13 anos, um pai foi afastado do filho por falsas acusações e manipulações. Hoje, após longa batalha judicial, reconstrói a família e partilha o seu testemunho como mensagem de esperança para outras famílias”, testemunhando o impacto prolongado que estas práticas exercem, anos de ausência forçada, desgaste emocional e uma batalha judicial que, para muitos, se torna um percurso muito doloroso.

Este pai alienado, partilhou o desfecho positivo da sua história, a reconstrução da relação familiar, transmitindo-nos uma mensagem essencial, a de que, apesar das dificuldades e da dor, é possível recuperar laços afetivos e restituir a verdade das relações parentais. Assim, mais do que um testemunho individual, esta partilha assume-se como um farol de esperança para outras famílias que enfrentam situações semelhantes, lembrando que a alienação parental é uma ferida que pode, com intervenção adequada, ser cicatrizada.

Este pai alienado, conta que desde muito cedo, foram surgindo justificações para limitar o contacto entre ambos: “Desde bebé, o meu filho foi afastado de mim e da sua família — paterna e até materna. Primeiro porque “amamentava”, depois porque “não estava habituado ao pai”, mais tarde porque “tinha pesadelos”. As desculpas foram sempre mudando”. Assistimos ao relato de anos de dor e de luta que traduzem que, não só o sofrimento pessoal, mas também a vivência de uma perda prolongada, a ausência de momentos que jamais poderão ser recuperados. O peso das mentiras reforça o caráter destrutivo da alienação, que atinge tanto o pai ou mãe como a própria criança, forçada a viver numa realidade distorcida. Neste testemunho identifica-se um dos mecanismos centrais da alienação parental, a construção de desculpas sucessivas que justificam a ausência de contacto. Esta manipulação tem impacto direto no desenvolvimento emocional da criança, pois impede a criação de uma base segura com ambos os pais, essencial para a formação da identidade. A estratégia de manipulação foi escalando, passando por acusações cada vez mais graves: “Chegaram as acusações de maus-tratos, de abusos físicos, de diferenças de tratamento com o nascimento da irmã”.

O surgimento de acusações de violência traduz a escalada típica da alienação parental. Estas falsas imputações têm efeitos psicológicos devastadores, instalam no filho sentimentos de medo e desconfiança em relação ao pai, gerando um conflito interno entre o amor que sente e a pressão para o rejeitar: “Até que, já perto dos 12 anos, surgiu a acusação mais grave: abuso sexual e violência doméstica”.

Este é o ponto mais extremo da manipulação: as falsas acusações de abuso sexual são uma das expressões mais destrutivas da alienação parental. Este tipo de falsas alegações não só destroem temporariamente a imagem do pai ou da mãe alienado perante a criança e a comunidade, como também conduzem a longos períodos de afastamento. Como nos conta este pai alienado: “Foi o golpe final. Nas mensagens que escrevia da casa da mãe lia: já não te chamo pai, não quero estar contigo nem com a tua família”, ilustrando a alienação em pleno funcionamento, quando a criança passa a usar termos que não lhe pertencem, ecoando narrativas que não são genuinamente suas. É a internalização da rejeição induzida, através de memórias implantadas ou lealdade dividida.

Uma narrativa que também evidencia as contradições próprias da alienação, quando longe da pressão da alienação materna, a criança revelava o afeto genuíno pelo pai e pela família alargada: “Mas em nossa casa, junto de nós, era sempre o mesmo: aceite, feliz, amado, cheio de amor pelo pai, pela madrasta, pela irmã, pelos tios, primos e muitos amigos”. A discrepância entre o comportamento em cada contexto evidencia como a alienação parental funciona, no ambiente da mãe, a rejeição, no ambiente do pai, a espontaneidade e o afeto. A criança vive em duplicidade, aprendendo a adaptar-se consoante o contexto, o que pode gerar ansiedade e confusão identitária.

O esforço paterno para manter o vínculo foi incansável. A dedicação paterna nunca esmoreceu, mesmo diante de quilómetros intermináveis e visitas muitas vezes frustradas: “Foram anos a percorrer 180 km em cada fim de semana ou férias, muitas vezes em vão porque inventavam algo para impedir a visita. Ao longo da vida do meu filho, para estar com ele, percorri tantos quilómetros que equivalem a dar quase duas voltas ao mundo. Mas nunca desisti. O amor falou sempre mais alto”. Aqui destaca-se o papel da resiliência parental. Apesar do desgaste físico e emocional, o pai manteve a luta, sustentado pelo amor. Esta perseverança transmite ao filho uma mensagem silenciosa, mas poderosa: “nunca desisti de ti!”.

O seu percurso foi marcado por exclusões e humilhações, que o tentavam apagar formalmente da vida do filho: “Chegou a ser-me recusada a entrega do meu filho na creche e, mais tarde, na escola, mesmo sem qualquer decisão judicial que o justificasse. Esses falsos testemunhos obrigaram-me a passar longos períodos sem qualquer contacto com o meu filho”. O pai contou-nos: “Jamais esquecerei a imagem dele, com cerca de três anos, após três meses afastado de nós devido à primeira acusação de maus-tratos, a perguntar-me a mim e à minha mulher: “Onde vocês estiveram?””. Este momento traduz a dor infantil perante uma ausência inexplicável, mostrando a necessidade da criança de compreender e de integrar a ausência no seu mundo emocional. Em casos como este, a falta de respostas claras pode deixar marcas de insegurança e de medo de abandono.

O pai contou-nos episódios que revelam a institucionalização da alienação como, por exemplo, quando as escolas ou os serviços de saúde apagam o nome do pai ou da mãe alienado, reforçando a exclusão e colaborando, ainda que involuntariamente, para a anulação da sua figura. Esta é uma situação que agrava o sentimento de abandono vivido pela criança: “O meu nome nunca constou nos registos da escola, dos médicos, dos psicólogos, nem das atividades extracurriculares. Fui apagado da vida formal do meu filho, mas nunca da sua vida real”. A anulação documental do pai é uma forma de violência simbólica. Mas, ao afirmar que nunca foi apagado da vida real, sublinha a força da ligação afetiva, que resiste mesmo quando a sociedade colabora na exclusão.

Apesar de tudo, houve um elo que resistiu à alienação, a ligação entre os irmãos: “E houve algo que nunca conseguiram destruir: o amor entre irmãos. A ligação à sua irmã era tão forte que se emocionava em cada entrevista no tribunal, na GNR, na CPCJ, na Polícia Judiciária, na escola. Esse elo resistiu a tudo”.

Depois de longos treze anos de dor, chegou finalmente o momento de viragem, a partir da intervenção da justiça, com a reversão da guarda e da residência da mãe alienadora para o pai alienado: “E um dia, finalmente, a justiça chegou. Depois de 13 anos, saiu a sentença com efeito imediato: o meu filho foi-me entregue”.

O regresso, marcado pela ausência presencial, foi preenchido pelo que nunca desapareceu, a afetividade e a pertença. Este foi o momento de reparação, a validação de que, apesar da alienação, a criança continuava a ter um lugar seguro e uma identidade partilhada: “Chegou com a roupa do corpo e um saco vazio. Mas aqui nunca haverá vazio. Aqui há um pai, uma mãe de coração, uma irmã e um irmão bebé. Aqui há família”. O reencontro foi marcado por emoção, mas também por uma naturalidade surpreendente: “O primeiro dia foi de lágrimas, mas sem rejeição. Ouvia de nós: “Vai ficar tudo bem, vais ser muito feliz.”

A adaptação rápida mostrou como a criança, apesar dos anos de alienação, manteve viva a sua ligação emocional ao pai. A verdade afetiva emergiu com naturalidade quando a pressão externa desapareceu: “No dia seguinte, era como se nunca tivesse sido diferente. Como se sempre tivesse pertencido aqui. E a verdade é que sempre pertenceu”.

Estas palavras finais assumem-se como mensagem de resiliência e esperança. Transformam a dor vivida numa narrativa de superação com o desejo de que se constitua como uma ajuda a outras famílias: “Hoje estamos completos. Hoje somos mais fortes. Um por todos e todos por um”. Este testemunho ultrapassou a dimensão pessoal, transformando-se num apelo e num alerta para famílias e instituições: “Que a nossa história seja um exemplo para todos os pais, mães, avós e tios que estão a viver este pesadelo”. Do sofrimento nasceu também um apelo, uma mensagem de coragem dirigida a outras famílias que vivem situações semelhantes: “Não desistam, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a exaustão aperta. Lutem, porque vale a pena. Os filhos merecem. Merecem viver em paz. Merecem crescer com amor e sem mentiras”. E uma chamada de atenção às instituições, tantas vezes incapazes de reconhecer a tortura da alienação parental: “Este testemunho é também um alerta às entidades que têm responsabilidade — tribunais, CPCJ, escolas, médicos, vizinhos — para olharem com mais atenção e não virarem costas a este flagelo”.

Aqui sublinhamos um ponto essencial, a alienação parental não é apenas um problema privado, mas um fenómeno social que exige maior sensibilidade e intervenção adequada por parte das instituições.

O pai terminou o seu testemunho com gratidão aos que acreditaram, aos que estiveram presentes, lembrando as pessoas que se mantiveram ao seu lado e sobretudo à sua família, que nunca deixou de resistir: “Quero agradecer a quem nunca deixou de acreditar: à minha irmã, sempre presente e que partilha a força e a determinação que nos são intrínsecas; à minha mulher, que sempre tratou o meu filho como se fosse seu e que sofreu tanto ou mais do que eu; aos amigos que nunca desistiram de nós, mesmo quando foram arrastados em denúncias falsas, e que foram o nosso colo nos momentos mais difíceis; à Dra. Eva Delgado Martins, que acreditou em nós e no Salvador e que é uma voz ativa nesta luta; e à nossa advogada, que mais do que nos defender, defendeu o Salvador e a sua salvação. E um agradecimento especial à minha filha Júlia, que nos momentos mais difíceis me disse: “Tu és forte e resolves sempre os problemas mais difíceis. Não desistas. Não desisti. E hoje posso dizer: a verdade venceu. O amor venceu”.

Este caso demonstra bem como a alienação parental opera através de falsas narrativas, obstrução de contactos e exclusão institucional. As consequências incluem sofrimento emocional profundo, sentimentos de rejeição e uma identidade fragmentada para a criança. Mas, também mostra a força da resiliência parental, a importância dos vínculos fraternos e a capacidade de reconstrução afetiva quando a verdade vem à tona.