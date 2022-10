Já em anos anteriores a Família Cavaco tem testado um tipo de ciclo de cinema em casa na semana do Halloween. A escolha dos filmes é talvez mais lectiva do que lúdica e por isso antiguidades impõem-se. Já vimos o “Nosferatu” do Murnau (um filme com 100 anos que, na original ausência de som, continua a ser horripilante), já vimos o “The Last Man On Earth” (com o obrigatório Vincent Price na história escrita pelo Richard Matheson, de onde mais tarde viria o “I Am Legend” com o Will Smith), e vimos recentemente o “Psycho” do Hitchcock. Os nossos filhos bem se queixam da ausência do açúcar tecnológico do cinema de hoje mas, se Deus quiser, terão uma vida pela frente para se empanturrarem em lixo, já longe do nosso olhar paternalista. Educar também é impor dietas decentes tendo em conta que o futuro da engorda a eles lhes pertence se, a pretexto do livre-arbítrio, quiserem estragar o melhor que os pais lhes tentaram dar.

Este ano não quis que falhasse “O Sétimo Selo” do Ingmar Bergman. Tive de lhes aturar as queixas amuadas em jeito de “mas isto é um filme de terror?” O certo é que no fim o desconforto estava instalado. Ainda que aquela hora e meia sueca tenha espaço para humor tosco e desencontros abarracados, quando chega o clímax do filme topamos que se instalou vagarosamente um sobressalto. Uma partida de xadrez com a morte pode até envolver um ritmo lento mas é um jogo que inevitavelmente trará um desfecho. E a morte ninguém consegue fintar. A última cena, com aquele grupo guiado pela mão da ceifeira filmado ao longe, é uma visão que dificilmente se esquece—tão batida mas tão brutal.

