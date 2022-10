André Ventura quer fiscalizar os apoios de 125 e 50 euros que estão a ser atribuídos pelo Estado para garantir que estes não podem servir para “whisky” (fala em “Jameson” ou “Grant’s”), “tabaco” ou “drogas”. Mas não diz como o conseguiria fazer, apesar de propor um reforço de 30 milhões de euros para fiscalizar esses apoios. Em entrevista ao programa Sob Escuta, da Rádio Observador, o presidente do Chega disse, no entanto, que prefere dar 125 euros a subsidiodependentes que “não trabalhem” para não abdicar de dar a quem precisa. E insiste que o apoio deve ser mensal ao longo de todo o ano de 2023.

O líder do Chega revela ainda que a relação com o PSD mudou com a nova liderança. Não há conversas formais, mas ainda esta segunda-feira falou com Luís Montenegro por telefone por causa de uma iniciativa do PSD. Acrescenta também que conhece o líder social-democrata e que mantém com ele uma “relação pessoal boa”.

Questionado sobre se o Chega admitiria apoiar Passos Coelho numa candidatura a Belém, André Ventura ficou alguns segundos em silêncio. Depois dessa pausa, disse que é “pouco provável” que isso aconteça, apesar de fazer uma ressalva de que “o contexto político muda”. Confessa ainda que tem uma melhor relação pessoal com Augusto Santos Silva, contra quem pediu um voto de condenação, do que tinha com Eduardo Ferro Rodrigues. Sobre a TAP, diz que é para manter pública e como “companhia de bandeira”. Além disso, afirma que o Tribunal Constitucional deve demitir três ministros por incompatibilidade.

