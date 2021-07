O presidente do Conselho Nacional de Saúde, Henrique Barros, disse esta sexta- feira que as questões de saúde que preocupam os jovens, “como a saúde sexual, o bullying e as perturbações de natureza psicológica”, fazem parte da sua realidade, mas “ainda não têm resposta”.

Depois de uma audiência com o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, em que fez um “balanço positivo” do seu primeiro mandato, Henrique Barros sublinhou a importância de auscultar os diferentes setores da sociedade para a tomada de decisões.

A Organização Mundial de Saúde considerou que esta forma de aconselhamento promovia a participação das diferentes partes interessadas na saúde e que era, por isso, uma boa prática” que pensa a promoção da saúde e dos cuidados, bem como da prevenção da doença, “numa perspetiva de baixo para cima”, disse o presidente do Conselho Nacional de Saúde à Agência Lusa.

A visão dos jovens, consagrada na Agenda da Juventude 2030, criou “um corpo de ideias e propostas que vem dos principais interessados no futuro da saúde” individual e coletiva, tendo trazido perspetivas que “às vezes não são vistas”, frisou Henrique Barros.

“A forma de abordar as questões em pessoas com 10, 15 ou 20 anos não é a mesma do que com 30, 40, 50 ou 60. Nós tendemos a ter uma aproximação de medida única…”, acrescentou.

Em relação à pandemia de Covid-19, que marcou “grande parte” do seu mandato, Henrique Barros expôs que o “Conselho teve a preocupação de transmitir o conhecimento das ordens profissionais, doentes, representantes das entidades económicas e sociais, universidades e politécnicos”, o que permitiu “apresentar um conjunto de propostas que podem não ter sido tão ouvidas” como seria de desejar, “mas que podem sempre ser revisitadas no futuro”.