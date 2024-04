Fernando Araújo decidiu sair antes de uma rutura total. Forma como o Ministério pediu para prestar contas foi a 'gota de água'

Recorde-se que, no último dia 18 de abril, o gabinete de Ana Paula Martins informou que tinha solicitado à DE-SNS, num prazo de 60 dias, um relatório sobre o “estado atual de todas as mudanças” em curso e com as principais medidas adotadas pela DE-SNS, nomeadamente no que diz respeito à reforma das Unidades Locais de Saúde e à concentração de competências na DE-SNS — duas reformas que o atual governo quer ver revertidas, pelo menos em parte.

A questão em torno do anúncio público do pedido do relatório terá sido a ‘gota de água’ que levou Fernando Araújo a tomar a decisão de sair mas não foi o único motivo. Outro dos fatores que fizeram pender o diretor-executivo para a demissão foi a questão da retirada de competências àquele organismo, uma intenção já assumida pelo governo, de modo reequilibrar a distribuição de funções entre os vários organismos na esfera do Ministério da Saúde.

Para já, pouco se sabe de concreto sobre as alterações que o Ministério da Saúde pretende introduzir na estrutura orgânica da DE-SNS. No Programa de Governo, o executivo de Luís Montenegro expressa a intenção de reformular a Direção Executiva, alterando a estrutura orgânica daquele organismo e as competências funcionais. No que diz respeito a último ponto, o objetivo do governo será o de retirar à DE-SNS algumas competências que lhe foram atribuídas e que esvaziaram em demasia os poderes de outras entidades, nomeadamente os da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), da Direção-Geral da Saúde — colocando a DE-SNS no centro do sistema.