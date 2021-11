A Orquestra Jazz de Leiria (OJL) lança a 03 de dezembro o primeiro disco, “Dez”, um CD duplo que reúne 25 temas e 14 participações especiais que resumem dez anos de carreira da formação.

Aos 18 músicos dirigidos pelo maestro César Cardoso juntam-se vários cantores e intérpretes nacionais que atuaram nos concertos que a OJL deu ao longo de dez anos, casos de Ana Bacalhau, António Zambujo, Áurea, Camané, David Fonseca, Herman José, Jorge Palma, Luísa Sobral, Maria João, Miguel Araújo, Pedro Abrunhosa, Pedro Moreira, Tomás Pimentel e Vânia Fernandes.

“Esta foi uma aventura louca em que nos metemos, porque deu muito mais trabalho do que estava à espera, mas estou contentíssimo com o resultado. Superou as minhas expectativas”, afirma à agência Lusa Cesar Cardoso.

Segundo o maestro, é a primeira vez que uma orquestra jazz nacional edita um disco com tantas colaborações. “Talvez mesmo em edições americanas seja difícil encontrar esta quantidade de músicos convidados. Foi muita ousadia da nossa parte”, frisa.

“Claro que, muito provavelmente, este não será considerado um disco de jazz”, salienta, porque nele constam muitos temas dos próprios músicos, arranjados por César Cardoso para ‘big band’. “Mas temos algumas coisas de jazz”, caso de alguns ‘standards’. Além disso, “os arranjos são jazísticos, há solos… Por isso, para mim é um disco de jazz”.

Outro aspeto destacado pelo maestro é o facto de nem só os nomes mais sonantes que atuaram com a OJL constarem no disco.

“Podíamos ter juntado só os mais conhecidos, o que ‘vende’. Mas quisemos incluir todos com os quais colaborámos e que quiseram participar, como o Tomás Pimentel ou o Pedro Moreira, dois grandes músicos. É uma maneira, também, de dar-lhes visibilidade”.

O disco é apresentado ao vivo no sábado, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, com participação de Áurea, David Fonseca, Luísa Sobral e Tomás Pimentel.

Antes, na sexta-feira, é lançado o primeiro ‘single’ de “Dez”, “It ain’t over”, composto por David Fonseca.

No início do próximo ano, a OJL leva “Dez” aos Coliseus do Porto e de Lisboa. No Porto, a 07 de janeiro, cantam com a orquestra David Fonseca, António Zambujo, Áurea e Camané. No Coliseu de Lisboa o concerto é a 22 de janeiro, com Ana Bacalhau, David Fonseca, Luísa Sobral, Pedro Abrunhosa e Tomás Pimentel.