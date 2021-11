“A Bielorrúsia está a liderar um ataque híbrido contra a União Europeia. A UE como um todo está a ser desafiada, somos solidários com a Lituânia, a Polónia e a Letónia”, escreveu Von der Leyen no Twitter para resumir a intervenção no plenário desta terça-feira no Parlamento Europeu.

No discurso, a presidente da Comissão Europeia afirmou que “as ações recentes do regime de Lukashenko e seus apoiantes são uma tentativa determinada de criar uma crise contínua e prolongada”

“Repito: A União Europeia não reconhece este regime, que reprime violentamente o seu próprio povo. As suas ações fazem parte de um esforço concertado para desestabilizar a União Europeia e a nossa vizinhança. Isso inclui a Ucrânia e a Moldávia em particular. Estas ações representam um perigo real e atual para a segurança da nossa União“, afirmou a responsável.

Belarus is leading a hybrid attack against the EU.

The EU as a whole is being challenged.



We stand in solidarity with Lithuania, Poland and Latvia.

• Humanitarian support

• Diplomatic outreach to countries of origin

• Sanctions

• Border protection pic.twitter.com/h1HdPrpCKd

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 23, 2021