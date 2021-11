Este artigo é da autoria da Compal

A chegada do outono não nos traz apenas os dias mais curtos e as temperaturas mais baixas. Esta estação tem também para oferecer sabores sazonais, típicos desta altura do ano, como é o caso da romã, do dióspiro e até da pera e da maçã. Escolher fruta da época oferece várias vantagens: estes são habitualmente mais frescos e saborosos, assim como mais económicos e sustentáveis. Está, então, pronto para conhecer quatro frutos do outono? Ora tome nota.

1. Romã

Sabia que a romã é considerada uma baga e é um dos mais antigos frutos comestíveis? Tem a sua origem no sul da Ásia, mas hoje em dia é já consumida por todo o mundo. Em Portugal, é produzida maioritariamente na região do Algarve (aproximadamente 95%).

Algumas das variedades de romã produzidas em terreno nacional são: Acco, Asseria, Bigfull, Kingdom, Mollar de Elche, Purple Queen, Smith e Wonderful.

Benefícios da romã

Comer romã faz-nos bem porque… é rico em antioxidantes – quase três vezes mais do que o vinho tinto e o chá verde. Assim, protege a nossa saúde cardiovascular e pode até reduzir o risco de alguns tipos de cancro. A romã é também fonte de fibra e de outras vitaminas e minerais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

2. Dióspiro

Tal como a romã, também o dióspiro foi da Ásia para o resto do mundo e, em Portugal, é no Algarve que é produzido em maiores quantidades. Ainda assim, é possível encontrar diospireiros um pouco por todo o País.

Ao contrário do que possa à partida pensar, existem muitas variedades de dióspiro: Cal-Fuyo, Coroa de Rei, Fau-fau, Fuyo, Giro, Hana Fuyo, Kaki, O Gosho, Roxo Brilhante e Sharon.

Benefícios do dióspiro

Comer dióspiro faz-nos bem porque… a polpa é composta por fibras que promovem um intestino regulado, níveis de colesterol mais baixos e uma maior saciedade. Os carotenoides (que são as substâncias que dão a cor ao dióspiro) têm ação antioxidante e, por isso, podem ter um papel importante a proteger as nossas células.

3. Pera

É no Oeste que se produz mais pera em Portugal, ocupando a pera Rocha o primeiro lugar da lista (perfaz cerca de 95% da produção). Os restantes 5% são distribuídos por outras variedades, como Carapinheira, Clap’s Favourite, D. Joaquina, Doyennédu Comice, General Leclerc, Lawson, Morettini, Passe Crassane e Pérola. Se parecem muitas variedades, fique a saber que está longe do número de tipos de pera que existem em todo o mundo: mais de 3000, cada uma com o seu sabor, forma e textura.

Benefícios da pera

Comer pera faz-nos bem porque… quando integrado numa dieta equilibrada, o consumo de pera pode favorecer a perda de peso e reduzir o risco de patologias como cancro, diabetes e doenças cardíacas.

4. Maçã

Reineta, Gala, Bravo de Esmolfe, fuji, Granny Smith, Red Delicious, Golden Delicious. Independentemente da variedade, a maçã é um fruto que temos sempre em casa. Objeto de cultivo há milhares de anos – a macieira pode até ter sido a primeira árvore de fruto a ser cultivada -, a maçã simboliza saúde e bondade.

Em Portugal, esta é fruta mais produzida, sendo as principais regiões a fazê-lo:

– Ribatejo e Oeste: 40%

– Trás-os-Montes: 30%

– Beira Litoral: 13%

– Beira Interior: 12%

Benefícios da maçã

Comer maçã faz-nos bem porque… graças ao seu teor de fibra, é saciante, evitando que comamos em excesso, e pode ajudar a melhorar os sintomas do refluxo gástrico, a diarreia e obstipação. Há ainda estudos que demonstram que alguns compostos presentes na maçã podem proteger os nossos vasos sanguíneos e coração de danos, reduzir os níveis de colesterol e proteger as células de stress oxidativo, que é um dos fatores que pode contribuir para o desenvolvimento de cancro. E como os seus benefícios não se ficam por aqui, a maçã pode também ser boa para os pulmões, ossos, cérebro e não só.

Um guia de snacking para este outono

A hora do snack (o pequeno lanche que fazemos entre as refeições principais) é um momento muito importante do dia, mas nem sempre é fácil fazer boas escolhas. O e-book ABC do Snacking, feito em colaboração com a nutricionista Mafalda Rodrigues de Almeida, ensina-lhe tudo o que precisa de saber sobre snacks saudáveis e como pode incluir o seu sabor preferido de Compal Essencial ao lanche. Encontre também um capítulo dedicado aos frutos da estação do momento: o outono.

Conheça a importância da sazonalidade dos alimentos!

Descubra mais no

Blog da Compal