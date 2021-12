Com a aproximação do Natal, o país inteiro começa a vestir-se a rigor. As ruas são iluminadas com luzes de várias formas e feitios, as montras decoradas de vermelho, verde e dourado, e ouve-se, um pouco por todo o lado, a típica banda sonora da época.

No entanto, existem locais em Portugal onde o espírito natalício vai muito além das decorações. Falamos de vilas e aldeias que vivem a época como nenhuma outra e cuja beleza natural as transforma em autênticos presépios naturais.

Se é fã de tradições e decorações natalícias, sugerimos que inclua na sua lista de destinos de escapadinhas em Portugal estas vilas e aldeias Natal, que o ajudarão a entrar em pleno no espírito.

Aldeia de Cabeça, um Natal ecológico no coração da Serra da Estrela

Localizada em pleno parque natural da Serra da Estrela, perto de Loriga, a pequena aldeia de Cabeça é composta por apenas cerca de meia centena de casas. A sua dimensão não é, no entanto, proporcional à intensidade que adquire no Natal.

Aqui, as tradições natalícias são vividas de forma tão intensa que a aldeia acabou por ganhar o nome de “Cabeça Aldeia Natal”. Por toda a aldeia confecionam-se iguarias típicas regionais e peças de artesanato que são depois distribuídas por várias tasquinhas, ficando a banda sonora a cargo de grupos de música tradicional e coros infantis.

Em 2011, Cabeça tornou-se na primeira aldeia em Portugal a substituir toda a sua iluminação natalícia por luzes Led. A preocupação da aldeia com a redução do impacto ambiental, levou-a ainda a decorar as suas ruas e casas com símbolos natalícios, feitos pelos habitantes locais, a partir de materiais recicláveis e elementos naturais provenientes do denso pinhal que a rodeia.

Piódão, um Natal em paz na “Aldeia Presépio”

É na Serra do Açor, no concelho de Arganil, que encontra uma das aldeias mais bonitas e pitorescas de Portugal, Piódão. As portas e janelas azuis das escuras casas de xisto, a sua igreja caiada de branco e a belíssima envolvente natural são algumas das razões que fazem de Piódão um destino a não perder em Portugal.

Mas é no Natal que a aldeia ganha um toque ainda mais especial. À noite, a luz que sai do interior das suas casas, dispostas em socalcos na encosta da Serra, faz lembrar um presépio. Visitar a aldeia nesta altura significa deixar-se levar pela paz e tranquilidade que se sente em cada canto seu, e que é tão associada à época natalícia.

Garfe, a aldeia minhota dos presépios

Se Piódão é a “Aldeia Presépio”, Garfe é a aldeia dos presépios. Localizada no concelho de Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, Garfe é um dos destinos mais procurados por quem não resiste às tradições e costumes típicos da época.

Todos os anos, a aldeia é decorada com vários presépios construídos pelos seus moradores conhecidos pela sua alegria e amor às festas. Com temas alusivos à vida campestre e história local, os presépios são a grande atração da aldeia durante a época natalícia, a que se juntam animações de rua, passeios pedestres e várias atuações musicais.

Penela: o maior presépio animado do país

É no topo de Penela que se ergue o seu castelo, testemunha de uma história secular que data à época da reconquista de Portugal. Localizada na Serra da Lousã, esta vila tem muito para oferecer a quem a visita durante todo o ano, mas é no Natal que o fluxo de visitantes aumenta exponencialmente.

O centro histórico de Penela veste-se de Natal através de iluminações natalícias e música de rua, mas é no castelo que se encontra a verdadeira atração da época: um Presépio Animado composto por mais de 370 figuras, em que são recriados vários cenários bíblicos e históricos.

Natal na Aldeia em Castanheira de Pera

Durante todo o ano, a vila de Castanheira de Pera, localizada no distrito de Leiria, encanta quem a visita com a sua beleza natural. No Natal, a esta característica junta-se ainda um forte espírito natalício, que se manifesta através de decorações de rua e iluminações festivas.

No centro histórico da vila, a pista de gelo e a Casa do Pai Natal inseridas na iniciativa “Natal na Aldeia” costumam fazer as delícias de miúdos e graúdos. As tasquinhas com iguarias tradicionais da época e artesanato, assim como os vários concertos e peças de teatro que ali se realizam durante a época do Natal são o complemento perfeito para entrar em grande no espírito da época.

Estas são apenas algumas das vilas e aldeias portuguesas onde o espírito natalício dificilmente deixará alguém indiferente. Já escolheu o destino da sua próxima escapadinha de Natal?

