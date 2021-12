Este artigo é da responsabilidade da Lenovo

Os Chromebooks são modelos leves, o que facilita a sua mobilidade, mas poderosos, com capacidade para correr milhares de aplicações. Entre as suas vantagens está a capacidade de autonomia da bateria, que dura bastante, as numerosas aplicações que incluem e o serviço de suporte Assistente Google. Tendo como sistema operativo o Chrome OS, da Google, os Chromebooks são disponibilizados em todas as formas e tamanhos. Os Chromebooks têm o Botão para Tudo, uma funcionalidade que ajuda o utilizador a encontrar tudo o que precisa rapidamente, tal como arquivos, aplicativos, ou respostas online.

A sua bateria de longa duração garante uma autonomia de até 12 horas com uma única carga – variável consoante o dispositivo, o nível de utilização, entre outras condições. O acesso offline garante uma navegação fácil mesmo sem Wi-Fi, sendo que o utilizador consegue encontrar qualquer documento, folhas de cálculo, apresentações e até os e-mails mais recentes mesmo sem acesso à internet.

A Lenovo foi uma das marcas pioneiras a disponibilizar Chromebooks dentro da sua gama, criando equipamentos de nova geração que utilizam a tecnologia de forma mais intuitiva para o utilizador conseguir desfrutar ainda mais de tudo aquilo que adora, bastando uma conta de início de sessão do Google para ficar operacional em menos de 8 segundos. A integração e colaboração perfeitas com o Google Fotos, Documentos, Música e Drive simplificam a produtividade e o entretenimento. Como os Chromebooks são atualizados automaticamente, o utilizador tem sempre as mais recentes funcionalidades e proteção antivírus.

Os modelos Chromebook Lenovo são: Ideapad Flex 5 Chromebook (13”), Ideapad 3 Chromebook (14” e 15”), Ideapad Duet Chromebook (10” e 13”).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Concebidos a pensar na colaboração

Qualquer que seja a forma como o utilizador usa o Chromebook, o equipamento está pensado para apoiar na colaboração, seja dentro do escritório, teletrabalho ou na sala de aula. É muito fácil partilhar documentos entre as aplicações Google e editar em tempo real e em conjunto. Com as aplicações necessárias para trabalhar ou para o entretenimento.

Com acesso fácil ao Chrome Web Store e ao Google Play, qualquer aplicação é encontrada facilmente. Como os Chromebooks Lenovo foram criados a pensar na interatividade e numa experiência melhorada, qualquer utilizador desfrutará do seu tempo livre da melhor forma.

Criados para serem duradouros e trabalharem sem parar

Os Chromebooks foram criados para durar muito tempo. Cada equipamento passa por diferentes estágios de teste tendo em conta normas e especificações que garantem a sua fiabilidade.

Desfrutar do Chromebook com toda a segurança

Os equipamentos chegam com a proteção antivirus incorporada, pelo que os dados do utilizador ficam em segurança. As atualizações, feitas a cada 6 semanas e em segundo plano, garantem a melhoria da eficiência ao sistema operativo.

Descubra mais em Lenovo