O jogo Aston Villa-Burnley, da 18.ª jornada da Liga inglesa de futebol, foi neste sábado adiado a poucas horas do seu início devido a um elevado número de casos com covid-19 entre os locais.

Numa jornada marcada já pelos inúmeros adiamentos de jogos no futebol profissional inglês devido ao aumento de casos, o jogo de Birmingham era um dos dois previstos para este sábado da ‘Premier League’ depois do adiamento de outros quatro, mas, segundo nota do clube, nova série de testes “confirmaram nova redução no plantel, que já tinha sido afetado antes da deslocação a meio da semana a Norwich”.

“Todos os indivíduos que testaram positivo estão atualmente em isolamento”, acrescentam os ‘Villans’.

Este é assim o 10.º jogo da ‘Premier League’ a ser adiado esta temporada por razões sanitárias, sendo que apenas quatro, entre os 10 da 18.ª jornada, estão agora previstos se disputar entre este sábado e domingo.