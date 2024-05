Morreu César Luis Menotti, o primeiro selecionador a conduzir a Argentina ao título de campeã mundial de futebol, em 1978. Foi com “profunda dor” que a Associação de Futebol Argentino partilhou este domingo a notícia sobre Menotti, que tinha 85 anos e era atualmente diretor da Seleções Nacionais.

“Até sempre, querido Flaco!”, pode ler-se na nota divulgadas nas contas oficiais sobre o fumador inveterado de cabelo comprido, que esbanjava coolness e adorava referências culturais.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino lamenta informar con enorme tristeza el fallecimiento de César Luis Menotti, actual Director de Selecciones Nacionales y ex técnico Campeón del Mundo de @Argentina. ¡Hasta siempre, Flaco querido! pic.twitter.com/mKEPPUzo2l — AFA (@afa) May 5, 2024

Foi a 25 de junho de 78 que a Argentina de Daniel Passarella e Mario Kempes vingou a derrota quatro anos frente à equipa dos Países Baixos, que agora, e pela segunda vez consecutiva perdia uma final de um mundial. 3-1 foi o desfecho no Estádio Monumental, na capital argentina Buenos Aires, a contar para equipa anfitriã. Um campeonato do Mundo disputado em plena ditadura militar de direita na Argentina, liderada por Jorge Videla.

Enquanto jogador, El Flaco (O magro) destacou-se como avançado ao serviço de clubes como Rosario Central e Boca Juniors até se retirar em 1970. Como treinador, César Luis conquistou o seu primeiro título em 1973, com o Club Atlético Huracán, no Metropolitano, o torneio argentino disputado entre os anos de 1964 e 84.

Em 1979, Menotti levou a seleção argentina sub-20 ao sucesso no Campeonato Mundial Juvenil no Japão, com Diego Armando Maradona como o principal jogador da formação. No Mundial de 82, a Argentina enfrentaria a Itália e o Brasil no Grupo 3 da segunda fase.

No ano seguinte, Menotti assumiu o leme do Barcelona em 1983, ajudando os culés a ganhar a Copa do Rei, a Copa da Liga de 1983 e a Supercopa da Espanha de 1983 antes de sair em 1984.

Ligados às seleções argentinas desde 2019, não resistiu a uma anemia depois de um mês de hospitalização.