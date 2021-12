Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Carlos Moedas irá propor na próxima semana que os serviços da Carris e Metro de Lisboa passem a ser gratuitos para pessoas com menos de 23 anos e para maiores de 65 anos.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa cumpre com mais uma promessa eleitoral, incluindo no orçamento da Câmara para 2022 a gratuitidade dos transportes públicos para moradores jovens e idosos.

De acordo com o jornal Expresso, Carlos Moedas considera que esta medida é “uma das mais essenciais para a descarbonização”. Acrescenta ainda que “medidas como esta são para as pessoas, não são ideológicas. Não vejo como é que a oposição as pode chumbar”, podendo alcançar tanto adeptos de direita como de esquerda.

Faltam ainda definir os moldes mais pormenorizados da medida, tendo esta ainda de passar por uma segunda fase de discussão com os restantes vereadores dos partidos.

O valor total “será uma fração pequeníssima” — afirma — do orçamento de mil milhões de euros da Câmara de Lisboa, pelo que não poderá ser um argumento válido para o chumbo da medida. “Seria uma desculpa”, reforça.

No entanto, João Paulo Saraiva, líder do Partido Socialista (PS) em Lisboa, relembra o “orçamento limitado” que Moedas outrora já reconheceu e, por isso, diz que não será aceite qualquer medida “se não estiver garantida a sustentabilidade”.

As crianças com 12 ou menos anos já beneficiam do direito de acesso gratuito aos transportes da Carris e Metro de Lisboa. Poderão vir agora a juntar-se os jovens com idade inferior a 23 anos e os idosos de 65 ou mais anos.