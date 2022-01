Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O teletrabalho vai ser obrigatório por mais uma semana (e depois passa a ser recomendado), as escolas vão mesmo reabrir mas com novas regras para evitar o isolamento em bloco de turmas e as discotecas só podem abrir portas a partir de dia 14.

Estas foram algumas das medidas que o Governo apresentou esta quinta-feira na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros. O pacote de novas regras entra em vigor a partir de dia 10 — até lá, as medidas são as que foram aprovadas a 21 de dezembro.

Medidas gerais

Isolamento só de casos positivos e dos coabitantes.

As pessoas com dose de reforço ficam isentas de isolamento.

A entrada em vigor destas regras após a publicação da norma da Direção-Geral da Saúde (DGS) permitiu retirar do isolamento ou reduzir a quarentena a 267.315 pessoas.

Isenção de testagem para quem tenha dose de reforço há mais de 14 dias.

Continuação das regras básicas de utilização de máscara e higiene respiratória.

Escolas

Recomeço das aulas a 10 de janeiro, tal como estava planeado.

Fim do isolamento das turmas caso seja identificada uma pessoa positiva.

Testagem massiva nas próximas duas semanas.

Vacinação de crianças dos cinco aos 11 anos entre os dias 6 de janeiro e 9 de janeiro.

Vacinação do pessoal docente e não docente, mediante senhas digitais, no mesmo período de 6 a 9 de janeiro.

Teletrabalho obrigatório até dia 14 de janeiro e recomendado depois dessa data.

Estabelecimentos comerciais

Lotação máxima de uma pessoa em cada cinco metros quadrados.

Bares e discotecas

Reabertura a 14 de janeiro.

Exigência de teste para acesso aos espaços.

Proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

Fronteiras

Manutenção do controlo nas fronteiras: Teste negativo obrigatório para todos os voos que cheguem a Portugal. Sanções para as companhias de aviação.



Certificado digital

Obrigatório para acesso a: Restaurantes. Estabelecimentos turísticos e alojamento local. Espetáculos culturais. Eventos com lugares marcados. Ginásios.



Testagem

Estas regras aplicam-se a quem não tem a dose de reforço.

Teste negativo obrigatório para acesso a: Visitas a lares. Visitas a pacientes internados em estabelecimentos de saúde. Grandes eventos e eventos sem lugares marcados ou em recintos improvisados. Recinto desportivos, salvo decisão da DGS.