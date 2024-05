O primeiro-ministro, Luís Montenegro, estará a preparar o afastamento da secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), Graça Mira Gomes, que está no cargo desde 2017. A informação foi avançada esta quinta-feira pelo jornal Público, que escreve que o assunto já terá sido abordado durante uma reunião entre as duas partes.

No ano passado, Luís Montenegro, enquanto líder do principal partido da oposição, pediu a demissão da chefe das “secretas” por duas vezes devido à atuação do Serviço de Informações e Segurança (SIS) para recuperar o computador de Frederico Pinheiro, ex-adjunto do então ministro João Galamba. Em maio, Montenegro falou por telefone com António Costa, à época primeiro-ministro, para defender “que a senhora secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa deve ser substituída”.

Posteriormente, em junho, enviou uma carta a António Costa para exigir novamente a demissão de Graça Mira Gomes, retirando-lhe confiança política e acusando-a de “promiscuidade”. No entender de Luís Montenegro, o SIS, tutelado pelo SIRP, terá atuado “sem base legal” na recuperação do computador. Na altura, Costa afastou a hipótese de uma demissão.

A concretizar-se o afastamento terá de ser nomeado, mediante despacho do primeiro-ministro e depois de audição na Assembleia da República, um novo chefe das secretas.