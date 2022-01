Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Artigo em atualização)

Depois de ter tido febre na cadeia e de várias queixas pelas condições que enfrenta enquanto está em prisão preventiva em África do Sul, o antigo presidente do BPP já chegou ao tribunal para a primeira sessão do processo de extradição, avança a CNN. Rendeiro enfrenta em Portugal uma pena de prisão efetiva de cinco anos e oito meses e a medida de coação de prisão preventiva relativamente a três outros processos crime, todos relacionados com a sua gestão no banco e com o descaminho de bens que estavam à ordem do tribunal para ressarcir os lesados de BPP.

O arguido, que é já alvo de quatro mandados de detenção internacional pelos quatro processos judiciais que enfrenta em Portugal, chegou a tribunal de Verulam sozinho numa carrinha celular, mas sob um forte dispositivo de segurança. Segundo o Correio da Manhã tratam-se de elementos da Unidade Especial sul africana.

O processo de extradição traduzido pelas autoridades portuguesas já está no tribunal e será agora apreciado pelo juiz que não será o mesmo que determinou que aguardasse o desenrolar deste processo em prisão preventiva na cadeia de Westville. O Observador sabe que nesta audiência a defesa deverá pedir tempo para apreciar este pedido.

A advogada de João Rendeiro, June Marks, disse ao Expresso que vai avançar com uma queixa à ONU sobre as condições de higiene e segurança da cadeia de Westville, em Durban, onde Rendeiro está preso há mais de um mês. As janelas não têm vidro, não há água quente, não há assistência médica e falta roupa de cama e toalhas adequadas, disse June Marks.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo a Procuradoria Geral da República portuguesa, o pedido formal de extradição chegou a África do Sul a 12 de janeiro “com toda a documentação relevante e legalmente exigida e acompanhado de tradução”. Neste dossier constam informações sobre os três processos em que foi condenado a penas de prisão, um deles transitado em julgado, e o que entretanto foi aberto e está ainda a ser investigado, com a mulher, pelos crimes de branqueamento, descaminho, desobediência e falsificação de documento autêntico.